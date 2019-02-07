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Фото дня: обратная сторона Луны на фоне Земли
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Фото дня: обратная сторона Луны на фоне Земли

Фото дня: обратная сторона Луны на фоне Земли

Китайский мини-спутник «Лунцзян-2», который в мае прошлого года был запущен вместе с ретранслятором «Цюэцяо», обеспечивающим связь с китайским космическим аппаратом «Чанъэ-4», впервые запечатлел невидимую с Земли сторону Луны на фоне нашей планеты, ярко освещенной Солнцем.

Интересно, что фото опубликовало не Китайское национальное космическое управление, которое курирует лунную миссию и всю космическую программу страны, а сотрудники радиообсерватории Двингело, расположенной в Нидерландах.

По просьбе китайских коллег они приняли снимок со спутника и немного отредактировали изображение. Вот так фото выглядело до ретуши (неестественная цветопередача обусловлена тем, что созданная студентами Харбинского технологического института камера спутника не оборудована инфракрасным фильтром):

А вот так — выглядит после:

Помимо этого, в своем блоге астрономы увеличили фрагмент снимка и нанесли на него названия известных кратеров, расположенных на обратной стороне Луны.

Источник: BBC

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