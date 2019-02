Фото дня: обратная сторона Луны на фоне Земли

Китайский мини-спутник «Лунцзян-2», который в мае прошлого года был запущен вместе с ретранслятором «Цюэцяо», обеспечивающим связь с китайским космическим аппаратом «Чанъэ-4», впервые запечатлел невидимую с Земли сторону Луны на фоне нашей планеты, ярко освещенной Солнцем.

Интересно, что фото опубликовало не Китайское национальное космическое управление, которое курирует лунную миссию и всю космическую программу страны, а сотрудники радиообсерватории Двингело, расположенной в Нидерландах.

По просьбе китайских коллег они приняли снимок со спутника и немного отредактировали изображение. Вот так фото выглядело до ретуши (неестественная цветопередача обусловлена тем, что созданная студентами Харбинского технологического института камера спутника не оборудована инфракрасным фильтром):

Team effort: @bg2bhc created and planned all commands, @KuehnReinhard uplinked them to the satellite, the operators of the Dwingeloo telescope, today @cgbassa , @tammojan and @cosmicpudding , downloaded the results. Uncorrected image attached. More next week! pic.twitter.com/Eu4VmC1X7B

А вот так — выглядит после:

This photo of Earth and the Lunar farside, maybe our best ever, was taken yesterday by the Chinese Lunar satellite DSLWP-B (Longjiang-2). The Dwingeloo telescope downloaded the photo from the satellite this morning. More info at https://t.co/sKt7w9mol9 pic.twitter.com/IsnyvqekTz

— Dwingeloo Telescoop (@radiotelescoop) 4 февраля 2019 г.