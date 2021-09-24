Фотогалерея дня: Концепты футуристических электромобилей MG MAZE и R RYZR для фанатов гейминга и автоспорта





Британская студия SAIC Design представила сразу два концепта электромобилей, ориентированных на современную аудиторию — это компактный хэтбчек MG MAZE и драйверский спорткар с открытыми колесами и кокпитом R RYZR. Первую модель продвигают с помощью слогана “Get Out & Play”, вторую — “Get Out & Ride”, при этом оба электромобиля как будто перекочевали в реальный мир из компьютерных автосимуляторов или фильмов вроде «Трон» и «Первому игроку приготовиться».

Дизайн MG MAZE вдохновлен компьютерными компонентами, поэтому здесь есть явно выраженные CPU, GPU и даже аккумуляторная батарея в виде огромной пальчиковой батарейки. Для водителя (или скорее игрока) и его партнера по поездке предусмотрена пара ковшеобразных сидений, которые при необходимости выдвигаются ближе к передней части. Привычных капота, дверей, крыши и лобового стекла у авто нет, их заменяет прозрачная крышка сложной формы, которая откидывается вверх во время посадки и высадки.

MG MAZE

Естественно, подумали разработчики и об интерфейсе — водитель получает в свое распоряжение возможность управлять функциями с помощью смартфона и проекционный экран, который выводит изображение не только на лобовое стекло, но и на дорогу перед электромобилем, причем в 3D-формате. Также используются принципы геймификации — во время поездки водитель может выполнять задания и получать баллы.

Как бы футуристично не выглядел MG MAZE, он вполне может стать серийной моделью по аналогии с концептом MG Cyberster (напомним, первоначально он был представлен как дизайн-проект, однако после 5000 предзаказов его пообещали выпустить серийно).

R RYZR

Вторым экспериментом студии SAIC Design стал электрический болид R RYZR, который представляет собой нечто среднее между квадроциклом и гоночным автомобилем. Открытые колеса и кокпит, а также подвеска, наклоняющая корпус в крутых поворотах позволяет почувствовать себя настоящим гонщиком. Благодаря центральному креплению рулевой колонки и системе Drive-by-wire руль можно быстро сдвинуть к любому из двух сидений, превратив концепт в лево- или праворульное средство передвижения.

Отметим, что расположенная в Лондоне дизайн-студия SAIC Design входит в структуру китайской корпорации SAIC Motor, которой в свою очередь принадлежит британский автопроизводитель MG Motor. Соответственно, наработки дизайнеров студии смогут использоваться в будущих моделях бренда MG, который, к слову, уже представлен на рынке Украины.

Источник: SAIC Design (1, 2)