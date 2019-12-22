Фотография тени черной дыры стала главным научным прорывом 2019 года по версии журнала Science





Журнал Science назвал главным научным прорывом 2019 года первую в истории фотографию тени черной дыры, полученную коллаборацией Event Horizon Telescope при помощи глобальной сети телескопов. Об этом говорится в сообщении на сайте издания.

Отметим, что черные дыры были предсказаны более ста лет назад в рамках Общей теории относительности, однако долгое время астрономы имели только косвенные доказательства их существования, и лишь недавно, благодаря развитию методик наблюдений и обработки данных, ученые смогли получить прямое свидетельство реальности подобных тел во Вселенной: в апреле этого года коллаборация EHT (Event Horizon Telescope) опубликовала первое в истории изображение тени сверхмассивной черной дыры в центре активной галактики M87, расположенной на расстоянии около 55 миллионов световых лет от Солнца.

Под «тенью» черной дыры подразумевается особый регион в ее окрестностях, где можно увидеть границу ее горизонта событий, то есть границу той зоны, попав в которую, ни свет, ни любой материальный объект вырваться из нее уже не может.

На данной gif-анимации показан путь фотонов, двигающихся по направлению к наблюдателю от сверхмассивной черной дыры в галактике М87. Основная масса фотонов, условно приходящих от черной дыры, испускается ее аккреционным диском — вращающимися вокруг нее частицами газа и пыли, которые, двигаясь с огромной скоростью, трутся друг об друга и разогреваются до сверхвысоких температур, из-за чего начинают исключительно сильно светиться. При этом до Земли долетают не все фотоны, а только те, которым посчастливилось обогнуть сферу горизонта событий, несмотря на притяжение со стороны черной дыры, и устремиться к наблюдателю. Фотоны, пересекшие границу данной сферы, остаются в ней и для внешнего наблюдателя пропадают из виду — вследствие этого сфера горизонта событий кажется для нас «черным провалом» на ярком фоне, а кроме того, по этой причине запечатлеть на фото то, что находится «внутри» горизонта событий, включая непосредственно саму черную дыру, не представляется возможным.



В общей сложности в исследовании EHT участвовали восемь обсерваторий, расположенные в разных уголках земного шара и работавшие как один единый телескоп, функционирующий на длине волны 1,3 миллиметра. Благодаря этому астрономам удалось достичь огромного по нынешним технологическим меркам углового разрешения 20 микросекунд.

«Видеть — значит верить. Этот снимок — не просто выдающийся пример научных прорывов. Скептики часто закатывают глаза, когда слышат, как ученые рассказывают о существовании неких процессов или объектов, которые нельзя увидеть. Теперь у них появилась возможность лицезреть один из подобных объектов, который играет важнейшую роль в эволюции галактик», — заявил главный редактор Science Голден Торп.

Помимо чисто визуальной ценности, данный снимок несет и научную. Так, фотография позволила ученым установить, что форма запечатленной тени в целом соответствует предсказанной Общей теорией относительности и тем самым подтверждает ОТО. Также при помощи изображения тени ученые сумели более точно рассчитать параметры сверхмассивной черной дыры в галактике М87, такие как ее масса и угловой момент. Наконец, используя данные, стоящие за снимком, астрономы уточнили ограничение на массу частиц темной материи, исключив легкие аксионы с массами в диапазоне между 8,5×10−22 и 4,6×10−21 электронвольт.

«Это был великий год для науки, но что может быть удивительнее, чем увидеть черную дыру? Это звучит как магия, но это был поистине удивительный подвиг командной работы и технологий», — комментирует Тим ​​Аппенцеллер, новостной редактор Science.

«Первое изображение тени черной дыры — самый что ни на есть научный прорыв. Думаю, Альберт Эйнштейн и Карл Шварцшильд — ученые, чьи работы сто лет назад заложили основу современной концепции черных дыр, — были бы рады узнать, что их суждения касательно черных дыр подтвердились», — отметил, в свою очередь, ученый Авраам Леб, заведующий кафедрой астрономии Гарвардского университета.

Напоследок добавим, что по итогам голосования, проведенном среди читателей журнала Sciencе, открытием года, однако, стало обнаружение останков денисовского человека не в Денисовой пещере. Второе место заняли препараты для лечения лихорадки Эбола, а изображение тени черной дыры заняло лишь третье место, набрав 15% от общего числа голосов.

Источник: N+1