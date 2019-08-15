Freightliner начал поставки тестовых образцов электрогрузовика eCascadia





Freightliner, североамериканское подразделение Daimler Trucks, сообщило о готовности первых двух электрических седельных тягачей eCascadiа.

Отметим, что электроверсия тягача Cascadia представляет собой явного конкурента Tesla Semi. Оба грузовика примерно одинакового размера и грузоподъемности, однако по дальности пробега Tesla Semi дает фору: 800 км против 400. Вместе с тем, в отличие от детища Tesla, опробовать eCascadiа в деле можно уже сейчас.

Правда, пока тягачей всего два, а первая их партия, которая будет готова до конца года, призвана дать возможность логистическим компаниям испытать интеграцию грузовиков с аккумуляторами в крупномасштабную сеть грузоперевозок. К слову, интерес к eCascadia уже выразили пенсильванская Penske Truck Leasing и NFI из Нью-Джерси.

Напоследок отметим, что eCascadia предназначен для дальних перевозок. У грузовика, принадлежащего к 8 классу, мотор на 730 лошадиных сил, аккумулятор 550 кВт*ч и грузоподъемность от 15 тонн. Время «заправки» до 80% от максимума (320 км) составляет 90 минут. Полномасштабное серийное производство грузовых электромобилей в Freightliner планируют начать в 2021 году.

Источник: hightech.plus