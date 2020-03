Game Developers Choice Awards 2020: Игрой года стала Untitled Goose Game, больше всего наград собрали Control, Disco Elysium и Baba is You [видео]

После переноса конференции для игровых разработчиков Game Developers Conference из-за коронавируса организаторы сразу заявили, что не будут ждать утверждения новых сроков проведения мероприятия и вручат награды Game Developers Choice Awards в онлайн-режиме.

В итоге игрой года стала необычная Untitled Goose Game, однако эта награда стала единственной для проекта. В свою очередь Control победила сразу в трех номинациях (Best Audio, Best Technology, Best Visual Art), а Disco Elysium и Baba is You — в двух каждая.

Полный список победителей Game Developers Choice Awards 2020 выглядит следующим образом:

Best Audio: Control(Remedy Entertainment/505 Games)

Best Debut: ZA/UM (Disco Elysium)

Best Design: Baba is You (Hempuli)

Best Mobile Game: What the Golf? (Triband/The Label Limited)

Innovation Award: Baba is You (Hempuli)

Best Narrative: Disco Elysium (ZA/UM)

Best Technology: Control (Remedy Entertainment/505 Games)

Best Visual Art: Control (Remedy Entertainment/505 Games)

Best VR/AR Game: Vader Immortal (ILMxLAB & Oculus Studios/Disney)

Audience Award: Sky: Children of the Light (thatgamecompany)

Game of the Year: Untitled Goose Game (House House/Panic)

Pioneer Award: Roberta Williams

Ambassador Award: Kate Edwards

Источник: GDC