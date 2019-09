Гендиректор eBay Девин Вениг покинул компанию

Президент и гендиректор интернет-аукциона eBay Девин Вениг покидает компанию. Он присоединился к команде eBay в 2011 году, а возглавлял компанию с 2015 года. В eBay не объяснили причины ухода Венига.

«За последние несколько недель стало ясно, что я нахожусь не на той же странице, что и правление. Когда такое случается, лучше перевернуть страницу», — написал сам топ-менеджер в Twitter, добавив при этом, что он гордится тем, что работал в компании, построенной на принципах экономической демократии; сумевшей «объединить своих работников, продавцов и покупателей в единое коммьюнити».

In the past few weeks it became clear that I was not on the same page as my new Board. Whenever that happens, its best for everyone to turn that page over. It has been an incredible privilege to lead one of the worlds great businesses for the past 8 years. — Devin Wenig (@devinwenig) September 25, 2019

we grew, and transformed, and added to one of the most special communities in the world. To the sellers, the consumers and the employees, you have made a lifelong impression on me that i wont soon forget. @ebay is an example of why we shouldn't give up on big tech companies — Devin Wenig (@devinwenig) September 25, 2019

it stands for economic democracy, and has a culture and community that are examples of how technology can enable, empower, and bring us together. I will be forever grateful for having been given the honor to lead this special place. and I will always, always, be in @ebay‘s corner — Devin Wenig (@devinwenig) 25 сентября 2019 г.

whatever comes next. With gratitude………. — Devin Wenig (@devinwenig) 25 сентября 2019 г.

О своих дальнейших Вениг не сообщил.

Ставшее вакантным место гендиректора eBay компании временно займет Скотт Шенкель, который до этого занимал должность финансового директора. По его словам, площадка продолжит следовать ранее намеченному стратегическому плану.

«Девин всегда выступал за нововведения в бизнесе и двигал компанию вперед. Вместе с тем, несмотря на достигнутый за эти четыре года прогресс, и сам Девин, и совет директоров сошлись во мнении, что сейчас компании нужен новый гендиректор», — заявил председатель правления eBay Томас Тирни.

Акции eBay упали на 2% после новостей об уходе Венига, отмечает CNBC.

Источник: VC