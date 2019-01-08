GitHub разрешил пользователям бесплатно создавать приватные репозитории до трех соавторов

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Сервис для совместной работы над кодом GitHub объявил об изменении тарифной сетки. Отныне бесплатным аккаунтам сервиса доступно безлимитное количество приватных репозиториев с участием до трех соавторов.

Отметим, что ранее бесплатные аккаунты позволяли создавать лишь публичные репозитории. Последние, к слову, по-прежнему можно создавать с безлимитным количеством соавторов.

«Возможность создавать приватные репозитории будет полезна при составлении резюме, работе над сторонними проектами или желании протестировать решение в частном порядке прежде, чем делать его публичным«, — подчеркнули в GitHub.



Помимо этого, платный тариф GitHub Developer сменил название на GitHub Pro без изменений в условиях. По словам представителей компании, это поможет разработчикам «лучше определить инструменты, которые им нужны».

Услуги Enterprise Cloud и Enterprise Server, в свою очередь, теперь объединены в одно предложение — GitHub Enterprise. Это тариф для компаний, стоимость которого зависит от количества пользователей.

Новые условия — первое серьезное изменение в работе GitHub после того, как компанию поглотила Microsoft за $7,5 млрд. Как отмечает TechCrunch, обновленные тарифы не ударят по финансовой успешности сервиса, так как основную прибыль должно приносить сотрудничество с крупными компаниями, а не отдельными пользователями.

Источник: VC