GitHub разрешил пользователям бесплатно создавать приватные репозитории до трех соавторов
Сервис для совместной работы над кодом GitHub объявил об изменении тарифной сетки. Отныне бесплатным аккаунтам сервиса доступно безлимитное количество приватных репозиториев с участием до трех соавторов.
Отметим, что ранее бесплатные аккаунты позволяли создавать лишь публичные репозитории. Последние, к слову, по-прежнему можно создавать с безлимитным количеством соавторов.
«Возможность создавать приватные репозитории будет полезна при составлении резюме, работе над сторонними проектами или желании протестировать решение в частном порядке прежде, чем делать его публичным«, — подчеркнули в GitHub.
Помимо этого, платный тариф GitHub Developer сменил название на GitHub Pro без изменений в условиях. По словам представителей компании, это поможет разработчикам «лучше определить инструменты, которые им нужны».
Услуги Enterprise Cloud и Enterprise Server, в свою очередь, теперь объединены в одно предложение — GitHub Enterprise. Это тариф для компаний, стоимость которого зависит от количества пользователей.
Новые условия — первое серьезное изменение в работе GitHub после того, как компанию поглотила Microsoft за $7,5 млрд. Как отмечает TechCrunch, обновленные тарифы не ударят по финансовой успешности сервиса, так как основную прибыль должно приносить сотрудничество с крупными компаниями, а не отдельными пользователями.
Источник: VC