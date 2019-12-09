Глава Amazon Джефф Безос призвал IT-компании сотрудничать с Пентагоном

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Корпорация Amazon планирует наращивать сотрудничество с Министерством обороны США, поскольку от этого зависит, прежде всего, государственная безопасность. Об этом заявил основатель и гендиректор компании Джефф Безос на ежегодном форуме, посвященном вопросам американской оборонной индустрии, который прошел на выходных в Президентской библиотеке Рональда Рейгана в Калифорнии.

«Мы собираемся и впредь поддерживать Министерство обороны, [поскольку] эта страна важна для нас», — отметил Безос.

Миллиардер подчеркнул, что это сотрудничество носит взаимовыгодный характер: Пентагон за счет контрактов с технологическими корпорациями может рассчитывать на ускоренную эффективную модернизацию, а корпорации, в свою очередь, — на крупные заказы оборонного ведомства.

Агентство Reuters напоминает, что связи с военными — активно дискутируемый в IT-индустрии вопрос. Так, в 2018-м против использования современных технологий в военных целях выступили сотрудники Google. Более 4600 человек, работающих в компании, подписали петицию против продления контракта с Пентагоном о разработке ПО по автоматическому анализу изображений, полученных с дронов. Кроме того, 13 человек тогда уволились, отметив, что сотрудничество с оборонным ведомством противоречит миссии Google «не навреди» и несет в себе риски, связанные с использованием искусственного интеллекта в ситуациях, угрожающих жизни людей. На фоне давления со стороны сотрудников поисковый гигант в конечном итоге принял решение отказаться от сотрудничества с Пентагоном по данному контракту.

Аналогичные протесты были и среди работников Amazon. Безос на форуме в библиотеке Рейгана заверил аудиторию, что уважает подобные взгляды. Однако, по его мнению, принятие решений об участии или неучастии в тех или иных проектах для Пентагона должно оставаться за руководством компаний.

«Я считаю, что, если технологические гиганты отвернутся от Министерства обороны, у страны будут большие проблемы», — указал глава Amazon.

Источник: Forbes