Глава Boston Dynamics Марк Райберт: «Одной из основных сфер применения SpotMini являются развлечения»

Робособака SpotMini поступит в продажу уже в ближайшие месяцы, а одно из основных ее предназначений — шоу и развлечения. Такие выводы из выступления главы Boston Dynamics Марка Райберта делает Quartz.

Отметим, что презентацию SpotMini Райберт провел в столице развлечений Лас-Вегасе в ходе конференции Amazon Re: MARS, посвященной робототехнике, машинному обучению, автоматизации и космосу.

По словам Райберта, уже в ближайшем будущем SpotMini станет неотъемлемой частью новой разновидности многопользовательских игр — «с физическими аватарами». Инженер показал аудитории один из возможных вариантов: на видео четыре SpotMini пытались отвоевать друг у друга синий мячик.

.⁦@BostonDynamics⁩’ Marc Raibert says Spot robo-dog will be commercially available in a couple of months, now being beta tested at construction sites and playgrounds. #reMARS pic.twitter.com/yGLJyxuNGf

— Alan Boyle (@b0yle) June 5, 2019