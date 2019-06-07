Глава Boston Dynamics Марк Райберт: «Одной из основных сфер применения SpotMini являются развлечения»

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Робособака SpotMini поступит в продажу уже в ближайшие месяцы, а одно из основных ее предназначений — шоу и развлечения. Такие выводы из выступления главы Boston Dynamics Марка Райберта делает Quartz.

Отметим, что презентацию SpotMini Райберт провел в столице развлечений Лас-Вегасе в ходе конференции Amazon Re: MARS, посвященной робототехнике, машинному обучению, автоматизации и космосу.

По словам Райберта, уже в ближайшем будущем SpotMini станет неотъемлемой частью новой разновидности многопользовательских игр — «с физическими аватарами». Инженер показал аудитории один из возможных вариантов: на видео четыре SpotMini пытались отвоевать друг у друга синий мячик.

.⁦@BostonDynamics⁩’ Marc Raibert says Spot robo-dog will be commercially available in a couple of months, now being beta tested at construction sites and playgrounds. #reMARS pic.twitter.com/yGLJyxuNGf — Alan Boyle (@b0yle) June 5, 2019

Учитывая, что раньше кожаные мешки инженеры Boston Dynamics демонстрировали навыки роботов, всячески толкая их, игровая среда — логичное развитие задумки, указывает Quartz.

Впрочем, в реальной жизни все как всегда небезупречно: во время прохода по сцене один из двух привезенных на конференцию роботов невозбранно упал. Кроме того, обоих SpotMini держали на расстоянии — так что об их «игровых» качествах судить объективно пока сложно.

С другой стороны, шероховатости презентации лишь подчеркивают необходимость дальнейшего развития технологии. Quartz считает, что на нынешнее Рождество заказывать SpotMini пока рано. А вот 2020 год — самое время.

Вместе с тем, цена «робособаки» по-прежнему остается неизвестной. Эксперты прогнозируют, что она будет пятизначной; следственно, игры с роботами вряд ли будут демократичным развлечением.

Напоследок отметим, что во время перерыва один из SpotMini успел поиграть со своим природным прототипом — настоящей собакой. Робот подошел к полицейской овчарке и кинул ей мячик. Но та не оценила инициативу и попыталась зажевать игрушку. Чем закончилось их общение и завел ли робот себе биологического друга, неизвестно.

Here’s @BostonDynamics’ SpotMini robot offering a very real dog a peace offering of a cuddly toy. Peace in our time ! pic.twitter.com/DCnGgexMD5 — James Vincent (@jjvincent) June 5, 2019

Источник: hightech.plus