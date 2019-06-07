Глава Boston Dynamics Марк Райберт: «Одной из основных сфер применения SpotMini являются развлечения»
Робособака SpotMini поступит в продажу уже в ближайшие месяцы, а одно из основных ее предназначений — шоу и развлечения. Такие выводы из выступления главы Boston Dynamics Марка Райберта делает Quartz.
Отметим, что презентацию SpotMini Райберт провел в столице развлечений Лас-Вегасе в ходе конференции Amazon Re: MARS, посвященной робототехнике, машинному обучению, автоматизации и космосу.
По словам Райберта, уже в ближайшем будущем SpotMini станет неотъемлемой частью новой разновидности многопользовательских игр — «с физическими аватарами». Инженер показал аудитории один из возможных вариантов: на видео четыре SpotMini пытались отвоевать друг у друга синий мячик.
.@BostonDynamics’ Marc Raibert says Spot robo-dog will be commercially available in a couple of months, now being beta tested at construction sites and playgrounds. #reMARS pic.twitter.com/yGLJyxuNGf
— Alan Boyle (@b0yle) June 5, 2019
Учитывая, что раньше
кожаные мешки инженеры Boston Dynamics демонстрировали навыки роботов, всячески толкая их, игровая среда — логичное развитие задумки, указывает Quartz.
Впрочем, в реальной жизни все как всегда небезупречно: во время прохода по сцене один из двух привезенных на конференцию роботов невозбранно упал. Кроме того, обоих SpotMini держали на расстоянии — так что об их «игровых» качествах судить объективно пока сложно.
Womp pic.twitter.com/TGAVSIb46X
— Dave Lee (@DaveLeeBBC) June 5, 2019
С другой стороны, шероховатости презентации лишь подчеркивают необходимость дальнейшего развития технологии. Quartz считает, что на нынешнее Рождество заказывать SpotMini пока рано. А вот 2020 год — самое время.
Вместе с тем, цена «робособаки» по-прежнему остается неизвестной. Эксперты прогнозируют, что она будет пятизначной; следственно, игры с роботами вряд ли будут демократичным развлечением.
Напоследок отметим, что во время перерыва один из SpotMini успел поиграть со своим природным прототипом — настоящей собакой. Робот подошел к полицейской овчарке и кинул ей мячик. Но та не оценила инициативу и попыталась зажевать игрушку. Чем закончилось их общение и завел ли робот себе биологического друга, неизвестно.
Here’s @BostonDynamics’ SpotMini robot offering a very real dog a peace offering of a cuddly toy. Peace in our time ! pic.twitter.com/DCnGgexMD5
— James Vincent (@jjvincent) June 5, 2019
Источник: hightech.plus