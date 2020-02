Главные трейлеры и лучшая реклама Супербоула — 2020

В ночь на 3 февраля в Майами-Гарденс (штат Флорида) на Хард Рок-стэдиум прошел 54-й Супербоул — финальная игра Национальной футбольной лиги, считающаяся главным спортивным событием в Америке. В последние годы супербоул привлекает внимание миллионов не столько спортивной составляющей, сколько развлекающей — выступления популярных артистов, показ самой дорогой рекламы и трейлеров самых ожидаемых фильмов. Естественно, этот год исключением не стал, ITC.ua собрал лучшие видео их тех, что показали на Супербоуле — это и трейлеры грядущих фильмов/сериалов и реклама.

Весьма необычное перевоплощение Джейсона Момоа, известного по ролям Аквамена и кхала Дрого из «Игры престолов» в промо для компании Rocket Mortgage, предоставляющей услуги ипотечного кредитования.

Рекламу электромобиля Taycan в стиле «Форсажа», снятую Porsche специально для Супербоула впервые за 23 года, мы уже видели накануне, но все же.

Microsoft выпустила видео с короткой историей Кэти Соуэрс, первой женщине-тренере Сан-Франциско Форти Найнерс и первой, кому удалось попасть на супербоул, попутно прорекламировав Microsoft Surface Pro 7.

Tide снял видео, в котором Эмили Хэмпшир, известная по ролям в телесериале «12 обезьян» и фильмах «Космополис» Дэвида Кроненберга и «мама!» Даррена Аронофски, пачкает снежно белую рубашку Чарли Дея («В Филадельфии всегда солнечно»).

Вообще то Tide снял несколько видео в серии LaundryLater, в том числе с чудо-женщиной

Звезда «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон в рекламе Mountain Dew без сахара, снятой в стиле «Сияния».

Snickers сняла нелепую рекламу об огромном шоколадном батончике для Земли.

Джон Красински хвастается функцией беспилотной парковкой перед Крисом Эвансом в рекламе Hyundai.

Amazon сняла рекламу о незаменимости голосового помощника Alexa.

Google тоже не преминула возможностью сделать рекламу своему поисковику

Pringles сняла рекламу с героями «Рика и Морти», подменив Морти роботом, рекламирующим чипсы.

Cheetos в рекламе показал, как появилась песня «U Can’t Touch This».

Coca-Cola сняла рекламу о новом энергетике, которым Джона Хилл «заправляется» перед тусовкой с Мартином Скорсезе.

Jeep вернул Билла Мюррея в День сурка.

Финальный (эпичный!) трейлер киноверсии знаменитого мультфильма Disney о женщине-воине «Мулан». В украинский прокат фильм выйдет 26 марта.

Трейлер и реклама «Соника в кино». Премьера в Украине состоится 14 февраля.

Новый трейлер «Тихого места 2» от предыдущего отличается парой зрелищных сцен и появлением героя Джона Красински. В Украине выйдет 19 марта.

Трейлер «Форсажа 9» и его укороченная версия для Супербоула, которые нам показывали накануне. Премьера в Украине намечена на 22 мая.

