Главные трейлеры и лучшая реклама Супербоула — 2020
В ночь на 3 февраля в Майами-Гарденс (штат Флорида) на Хард Рок-стэдиум прошел 54-й Супербоул — финальная игра Национальной футбольной лиги, считающаяся главным спортивным событием в Америке. В последние годы супербоул привлекает внимание миллионов не столько спортивной составляющей, сколько развлекающей — выступления популярных артистов, показ самой дорогой рекламы и трейлеров самых ожидаемых фильмов. Естественно, этот год исключением не стал, ITC.ua собрал лучшие видео их тех, что показали на Супербоуле — это и трейлеры грядущих фильмов/сериалов и реклама.
Самая необычная и самая дорогая реклама Супербоула — 2020
Весьма необычное перевоплощение Джейсона Момоа, известного по ролям Аквамена и кхала Дрого из «Игры престолов» в промо для компании Rocket Mortgage, предоставляющей услуги ипотечного кредитования.
Рекламу электромобиля Taycan в стиле «Форсажа», снятую Porsche специально для Супербоула впервые за 23 года, мы уже видели накануне, но все же.
Microsoft выпустила видео с короткой историей Кэти Соуэрс, первой женщине-тренере Сан-Франциско Форти Найнерс и первой, кому удалось попасть на супербоул, попутно прорекламировав Microsoft Surface Pro 7.
Tide снял видео, в котором Эмили Хэмпшир, известная по ролям в телесериале «12 обезьян» и фильмах «Космополис» Дэвида Кроненберга и «мама!» Даррена Аронофски, пачкает снежно белую рубашку Чарли Дея («В Филадельфии всегда солнечно»).
Вообще то Tide снял несколько видео в серии LaundryLater, в том числе с чудо-женщиной
Звезда «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон в рекламе Mountain Dew без сахара, снятой в стиле «Сияния».
Snickers сняла нелепую рекламу об огромном шоколадном батончике для Земли.
Джон Красински хвастается функцией беспилотной парковкой перед Крисом Эвансом в рекламе Hyundai.
Amazon сняла рекламу о незаменимости голосового помощника Alexa.
Google тоже не преминула возможностью сделать рекламу своему поисковику
Pringles сняла рекламу с героями «Рика и Морти», подменив Морти роботом, рекламирующим чипсы.
Cheetos в рекламе показал, как появилась песня «U Can’t Touch This».
Coca-Cola сняла рекламу о новом энергетике, которым Джона Хилл «заправляется» перед тусовкой с Мартином Скорсезе.
Jeep вернул Билла Мюррея в День сурка.
Трейлеры самых ожидаемых фильмов и сериалов
Финальный (эпичный!) трейлер киноверсии знаменитого мультфильма Disney о женщине-воине «Мулан». В украинский прокат фильм выйдет 26 марта.
Трейлер и реклама «Соника в кино». Премьера в Украине состоится 14 февраля.
Новый трейлер «Тихого места 2» от предыдущего отличается парой зрелищных сцен и появлением героя Джона Красински. В Украине выйдет 19 марта.
Трейлер «Форсажа 9» и его укороченная версия для Супербоула, которые нам показывали накануне. Премьера в Украине намечена на 22 мая.
Hallelujah. Get your tickets for F9 now — in theaters May 22! https://t.co/W9rR5Nyvdh pic.twitter.com/4SoYy5KIGm
— #F9 (@TheFastSaga) February 2, 2020
«Новый» трейлер «Черной вдовы», собранный из предыдущих роликов. В прокате с 30 апреля.
Трейлер «Топ Ган: Мэверик», в прокате с 16 июля.
Новый «Человек-невидимка» с Элизабет Мосс («Рассказ служанки») выйдет в прокат с 5 марта.
Трейлер фильма «Миньоны: Грювитация», в прокате — со 2 июля.
Новый трейлер «Не время умирать» с рядом свежих кадров, в прокате — с 9 апреля.
Сборное видео с первыми кадрами из сериалов «ВандаВижен», «Сокол и Зимний солдат» и «Локи» по комиксам Marvel для стримингового сервиса Disney+. Первые два шоу дебютируют на Disney+ в этом году, а вот «Локи» только весной 2021-го.
Бонус
Выступление Дженнифер Лопес и Шакиры в перерыве: