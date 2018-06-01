Google Assistant научили стрелять из пистолета 😨

Недавняя демонстрация возможностей ИИ-системы Google Duplex, которая наделяет голосового помощника Assistant способностью позвонить в ресторан или парикмахерскую за пользователя и записать его на стрижку или забронировать столик, вызвала беспокойство у многих. Да, робот, разговаривающий естественным языком, как живой человек, несомненно, пугает, но что насчет робота, способного самостоятельно стрелять из пистолета?

Энтузиаст и создатель роботов из США Александер Ребен из подручных средств собрал систему на базе колонки Google Home, способную стрелять из пистолета после получения соответствующей голосовой команды. Энтузиаст опубликовал небольшой ролик, в котором показал систему в действии. После отданной Assistant команды activate gun ассистент без каких-либо колебаний или вопросов «спускает курок». Да, пистолет не настоящий и целью служит яблоко, размещенного практически сразу возле ствола, но что мешает сделать такой же механизм, но уже с настоящим оружием и управлять им дистанционно?

В интервью Engadget автор этого необычного эксперимента рассказал, что все необходимые для механизма детали нашлись в его рабочей студии. В частотности, он собрал механизм из пускового реле для ламп и электромагнита для размена монет в прачечных самообслуживания. Также он использовал струну, с помощью которой привязал механизм к курку. По словам Ребена, создать механизм было проще простого.

«Отчасти посыл в том, чтобы показать, какими нежелательными могут быть последствия [распространения] технологий и насколько бесполезно обдумывать каждый возможный сценарий их использования». Александер Ребен, энтузиаст.

Разумеется, Google создавала Assistant не для того, чтобы с его помощью стреляли из оружия. Но сейчас разработчикам определенно стоит еще раз подумать о возможных мерах предосторожности, чтобы потом не было поздно.

Источник: Engadget