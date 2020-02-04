Google Assistant в приложении Google Home обзавелся поддержкой трекеров Tile для поиска вещей

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Google внедрила поддержку Bluetooth-трекеров Tile в своего голосового помощника Google Assistant. Чтобы воспользоваться новой функцией виртуального ассистента, пользователю необходимо предварительно синхронизировать один или несколько трекеров с приложением Google Home.

Отметим, что трекеры Tile, крепящиеся к часто пропадающим вещам, таким как ключи, кошелек или пульт, призваны делать регулярные поиски этих предметов менее стрессовыми и затратными в плане времени. Чтобы найти потерянную вещь с прикрепленным к ней трекером, пользователь может при помощи специального мобильного приложения либо «позвонить» на электронный чип, либо посмотреть его последнее известное местоположение на карте.

Внедрение поддержки устройств Tile в Google Home позволит владельцам умных колонок Nest звонить на трекеры и запрашивать их местоположение при помощи голосовых команд для Google Assistant, таких как “Hey Google, ring my laptop” (Эй, Google, позвони на мой лэптоп») или “Hey Google, find my passport» («Эй, Google, найди мой паспорт»). При этом нововведение подразумевает и новую функциональность: так, если вещь с прикрепленным чипом находится дома, голосовой помощник сможет указать ее местоположение относительно одной из «умных» колонок Nest.

Например, Google Assistant может ответить: «В последний раз ваши ключи были замечены сегодня вечером в 21:00 около колонки на кухне».

В случае же, если трекер в последний раз был замечен вне дома, цифровой ассистент назовет улицу с его последним известным местоположением.

Напоследок отметим, что, по данным TechCrunch, Tile в 2018 году продала более 22 млн трекеров по всему миру. С их помощью пользователи ежедневно находят более 5 млн предметов.

Источник: VC