Google приобрела геймстудию Typhoon Studios для усиления команды стримингового сервиса Stadia (игра Journey to the Savage Planet выйдет вовремя)

Компания Google приобрела геймстудию Typhoon Studios, разработчики присоединятся к команде стримингового сервиса Stadia. Созданная почти три года назад студия не успела выпустить ни одной игры, однако в ее потенциале сомневаться не приходится.

Дело в том, что основали Typhoon Studios ветераны гейминдустрии во главе с Алексом Хатчинсоном (Far Cry 4), успевшие поработать в таких крупных компаниях, как Ubisoft, Electronic Arts и WB Games. С момента основания в январе 2017 года команда работает над своей первой игрой Journey to the Savage Planet. Проект представляет собой адвентюру от первого лица, в которой игрок отправляется на неизведанную планету, чтобы изучить ее и определить, пригодна ли она для проживания.

Релиз игры Journey to the Savage Planet запланирован на 28 января 2020 года на всех популярных платформах, включая PC, PlayStation 4 и Xbox One. Компания Google уточнила, что покупка студии не повлияет на выход игры на других платформах, однако теперь она также наверняка появится и в каталоге игр Stadia.

Сотрудники Typhoon Studios присоединятся к команде Stadia Games and Entertainment Studio в Монреале, где будут работать над новыми проектами для игрового стримингового сервиса Google. Так как компания планирует активно увеличивать количество новых игр для Stadia, это скорее всего не последняя новость о покупке игровой студии интернет-гигантом.

