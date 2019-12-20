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Google приобрела геймстудию Typhoon Studios для усиления команды стримингового сервиса Stadia (игра Journey to the Savage Planet выйдет вовремя)

Google приобрела геймстудию Typhoon Studios для усиления команды стримингового сервиса Stadia (игра Journey to the Savage Planet выйдет вовремя)

Google приобрела геймстудию Typhoon Studios для усиления команды стримингового сервиса Stadia (игра Journey to the Savage Planet выйдет вовремя)


Компания Google приобрела геймстудию Typhoon Studios, разработчики присоединятся к команде стримингового сервиса Stadia. Созданная почти три года назад студия не успела выпустить ни одной игры, однако в ее потенциале сомневаться не приходится.

Дело в том, что основали Typhoon Studios ветераны гейминдустрии во главе с Алексом Хатчинсоном (Far Cry 4), успевшие поработать в таких крупных компаниях, как Ubisoft, Electronic Arts и WB Games. С момента основания в январе 2017 года команда работает над своей первой игрой Journey to the Savage Planet. Проект представляет собой адвентюру от первого лица, в которой игрок отправляется на неизведанную планету, чтобы изучить ее и определить, пригодна ли она для проживания.

Релиз игры Journey to the Savage Planet запланирован на 28 января 2020 года на всех популярных платформах, включая PC, PlayStation 4 и Xbox One. Компания Google уточнила, что покупка студии не повлияет на выход игры на других платформах, однако теперь она также наверняка появится и в каталоге игр Stadia.

Сотрудники Typhoon Studios присоединятся к команде Stadia Games and Entertainment Studio в Монреале, где будут работать над новыми проектами для игрового стримингового сервиса Google. Так как компания планирует активно увеличивать количество новых игр для Stadia, это скорее всего не последняя новость о покупке игровой студии интернет-гигантом.

Источник: Engadget, Google

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