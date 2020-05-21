Google привітав українців з Днем вишиванки святковим дудлом





Сьогодні, в Міжнародний день вишиванки, Google привітав всіх українців яскравим святковим дудлом, автором якого стала українська художниця Таня Якунова.

В Україні День вишиванки відзначається щороку в третій четвер травня. Це свято символізує збереження та відродження української народної традиції носити вишитий одяг, а також сприяє єдності всього багатонаціонального українського народу. Вперше День вишиванки було запропоновано відзначати в 2006 році; відтоді він став міжнародним, і його святкують у багатьох країнах світу.

Сьогодні для формування візерунка на вишиванці можна використовувати більше 250 видів вишивальних швів. Вони, як правило, поділяються на три категорії: квіткові орнаменти, зооморфні фігури та геометричні фігури – всі вони зображені на сьогоднішньому дудлі. Кожен орнамент має своє значення, а різноманітні культури та природні ландшафти України відображаються в унікальних візерунках, що використовуються у кожному регіоні.

Таня Якунова – відзначена нагородами ілюстраторка з Києва. Вона знаходить своє натхнення в авангардному мистецтві і дизайні ХХ століття.

“Найбільше часу при роботі над цим проектом я присвятила зануренню у вивчення національної вишивки та численних візерунків. Я використовувала традиційні кольори і намагалася включити символи та стилі візерунків з різних регіонів України. Більшість елементів святкового дудла я створила, надихнувшись різномаїттям традиційних елементів вишивки з різних куточків України – від карпатських гуцулів і до кримських татар. Завдяки цьому проекту я дізналась дуже багато деталей, і він справді став для мене навчальним. Сподіваюся, цей дудл принесе людям радість, гордість та почуття єдності” — розповіла Таня.

Сьогодні вишиванка визнана невід’ємною складовою національного костюму України і вираженням патріотизму та культурної гордості. Тож одягайте свою найкращу вишиту сорочку та приєднуйтесь до цього святкування української культури!

Вітаємо з Міжнародним днем вишиванки!