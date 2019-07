В официальной рекламе Google нашли нецензурную брань в строчках кода

26 июня компания Google опубликовала на своем канале в YouTube новую рекламу под говорящим названием See yourself at Google, который должен вызывать у всех желание отправлять свои резюме в Google.

Ролик выступает визуализацией устройства внутренней кухни компании. Он представляет собой нарезку отрывков историй из жизни сотрудников Google, занятых в разных областях. И на первый взгляд он кажется обычным промоушеном без каких-либо излишеств. Но вот сегодня в нем нашли весьма неожиданную «пасхалку», если это можно так называть. Она появляется на 16 секунде видео. Если внимательно присмотреться и вчитаться в строчки кода на экране ноутбука, то можно заметить там кое-что, чего там быть явно не должно. В данном случае речь о нескольких матерных словах, написанных транслитом в строчках 33 и 36.

Справедливости ради отметим, что подобное не является чем-то из ряда вон выходящим. Ранее слова русского происхождения неоднократно находили в разного рода ПО, особенно часто они встречаются в коде зловредных программ и служат своего рода подписью их авторов. Но здесь особенный случай — официальная реклама Google. Кроме того, весьма примечательно, что заметили эту «пасхалку» как раз сегодня — ранее утром депутатка от «Блока Петра Порошенко» Ольга Богомолец зарегистрировала в Раде законопроект «Про протидію лихослів’ю» (про дематюкацію мови). Он вносит изменения в ряд проектов и предусматривает ответственность для СМИ и публичных лиц, которые сквернословят, штраф или даже арест на срок до 15 суток.