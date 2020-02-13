Грядущий мини-сериал Gangs of London от постановщика дилогии боевиков «Рейд» расскажет о сыне убитого криминального авторитета, стремящемся отомстить убийцам методами своего отца

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В сети появился дебютный трейлер нового мини-сериала под названием Gangs of London, автором и шоураннером которого выступил постановщик двух частей «Рейда» Гарет Эванс, также известный по триллеру «Апостол».

Проект расскажет о противостоянии «мультикультурных» международных банд, борющихся за контроль над улицами Лондона. Напряжение между участниками криминальных организаций достигает своего апогея, когда неизвестный убивает главу одной из семей, известного криминального авторитета. В центре истории — сын убитого, не имеющий ничего против криминальных методов решения проблем, которыми пользовался его отец; который в стремлении найти и наказать убийц объявляет войну остальным преступным группировкам.

Отметим, что дилогия боевиков «Рейд» стала известной в том числе благодаря брутальным сценам со сражениями, и, судя по трейлеру, новый сериал не должен разочаровать поклонников фирменных потасовок режиссера. При этом безумный и жестокий экшен, по словам авторов, будет сопровождать драматичная эмоциональная история.

В грядущем мини-сериале сыграли Джо Коул («Черное зеркало», «Острые козырьки»), Мишель Фэйрли («Игра престолов»), Колм Мини (Star Trek: The Next Generation), Сопе Дирису («Черное зеркало»), Марк Льюис Джонс («Апостол», «Чернобыль») и другие.

Производством Gangs of London занимался телеканал Sky. Мини-сериал, состоящий из 10 эпизодов, должен выйти в 2020 году на телеканалах Sky Atlantic, Cinemax, а также в стриминговом сервисе Now TV.

Источник: DTF