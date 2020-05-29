Half-Life: Alyx отримала українську локалізацію





Буквально вчора Valve випустила патч для гучної флагманської гри Half-Life: Alyx, яка вийшла ексклюзивно на платформі Steam VR для шоломів віртуальної реальності наприкінці березня. Цей патч, окрім іншого, додає українську локалізацію — українською перекладено субтитри, елементи інтерфейсу, меню та інше текстове наповнення гри. Озвучка не отримала українського перекладу, але в грі немає жодного звукового дубляжу, окрім оригінального англійського. Наявність української локалізації згадується в описі гри Half-Life: Alyx на офіційній сторінці у магазині Steam.

Разом з українською локалізацією розробники додали ще декілька, розширивши список підтримуваних мов до 18 штук (список нижче).

Цей патч, крім великої кількості виправлень дрібних помилок, містить ще одну досить помітну візуальну зміну — рідини в пляшках тепер реагують на зміни гравітації, і тепер взаємодіяти з об’єктами у грі можна як в реальному світі.

Imagine thinking you've finished and then remembering gravity can change direction pic.twitter.com/sqE2CHLrVE — Matthew Wilde (@skilful) May 28, 2020

Нагадаємо, Half-Life: Alyx настільки інтерактивна, що вчителі проводять там уроки з геометрії. А ще там є піаніно, на якому дійсно можна грати музику.

Як вже неодноразово зазначалось, в тому числі й нами, Half-Life: Alyx — є тим самим флагманським проєктом для віртуальної реальності, на який багато хто давно чекав. І це, безперечно, дуже вдале пробудження франшизи Half-Life після тринадцятирічної сплячки — в цій думці єдині й критики, й гравці: рейтинг гри на Metacritic складає 93/100 при 9,1 бала User Score, а Steam характеризує його огляди як «Виключно схвальні» (98% зі 26 315 оглядів).

З нашим оглядом Half-Life: Alyx можна ознайомитися за посиланням нижче.

Вартість Half-Life: Alyx в магазині Steam складає ₴699. Найкраще для гри підходить шолом фірмовий шолом Valve Index, проте підтримуються і сторонні моделі на кшталт HTC Vive, Oculus Rift та пристрої Windows Mixed Reality.