HBO утвердил второй сериал-приквел по вселенной Game of Thrones, он будет основан на книге Fire & Blood и расскажет о драконах и падении Дома Таргариенов

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Голливудский ресурс Variety со ссылкой на информированные источники сообщил, что HBO одобрил второй сериал по вселенной Game of Thrones и собирается заказать съемки пилотного эпизода.

В отличие от первого сериала с рабочим названием The Longest Night, который сосредоточится на событиях Эры Героев за 5000 лет до «Песни льда и пламени», второй проект расскажет о мире драконов и падении Дома Таргариенов за 300 лет до оригинального сериала.

У сериала будет литературная основа в виде книги Fire & Blood / «Огонь и кровь», вышедшей из-под пера Джорджа Мартина в 2018 году. Она как раз и посвящена истории Дома Таргариенов и представляет собой иллюстрированный сборник коротких историй о Таргариенах и Вестеросе в те времена, когда миром правили драконы.

Отвечать за съемку пилота будут Джордж Мартин и шоураннер фантастического сериала Colony / «Колония» Райан Дж. Кондал, официальной информации о начале съемок и сроках премьеры пока нет.

Напомним, что изначально HBO планировала снять не менее четырех-пяти сериалов-приквелов по вселенной Game of Thrones, для чего наняла соответствующее количество авторских команд. Авторы исследовали разные временные отрезки обширной и богатой вселенной, так что потенциально зрителей могут ожидать не только спин-оффы, но и приквелы, сиквелы и другие варианты ответвлений от основных событий саги «Песнь льда и пламени».

Спустя какое-то время один из сериалов отложили, оставив в активной разработке три проекта, так что кроме серий The Longest Night от С. Дж. Кларксон и Fire & Blood от Райана Дж. Кондала вскоре мы узнаем первые новости о третьей новинке.

Источник: Variety