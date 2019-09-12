Хидэо Кодзима опубликовал новый постер и два трейлера игры Death Stranding, включая 4K-версию и почти часовой геймплей

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Сегодня на Tokyo Game Show 2019 Хидэо Кодзима опубликовал несколько трейлеров будущей игры Death Stranding, включая относительно короткий 7-минутный трейлер в 4K-качестве и геймплейный ролик, который растянулся практически на час (кстати, через два дня выйдет еще один 30-минутный геймплейный трейлер).

Автор также отметил, что если вы уже окончательно решили приобрести игру, то не стоит портить себе будущее удовольствие самостоятельного исследования мира игры просмотром данных видео. Главные роли в Death Stranding «сыграли» известные актеры Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Леа Сейду и Линдси Вагнер.

Напомним, что впервые анонсированная еще в 2016 году игра Death Stranding выйдет эксклюзивно на консоли Sony PS4 8 ноября 2019 года.

На игру уже открыли предзаказ, игроки могут выбрать одно из четырех изданий: стандартное ($59,99), специальное ($69,99), цифровое расширенное ($79,99) и коллекционное ($199,99), каждое из которых включает полную версию игры и бонусы предзаказа.

Источник: Hideo Kojima