Hollywood Reporter: Sony и Disney договорились о судьбе Человека-Паука только благодаря активности Тома Холланда, который уговорил боссов студий продолжить переговоры





Неделю назад стало известно, что Sony и Disney все же договорились о совместной работе над фильмами о Человеке-Пауке и его возвращении в киновселенную Marvel Cinematic Universe, хотя еще в начале сентября возможность дальнейшего сотрудничества полностью отрицалась. По данным издания Hollywood Reporter это случилось не в последнюю очередь благодаря активности исполнителя главной роли Тома Холланда, который неоднократно связывался с боссами обеих студий, убеждая их в необходимости продолжить соглашения.

В частности, Том Холланд несколько раз обращался напрямую к главе компании The Walt Disney Бобу Айгеру и руководителю Sony Pictures Тому Ротману. Инсайдеры уверяют, что именно благодаря активности Тома Холланда стороны вернулись за стол переговоров, где в итоге и нашли устраивающее всех компромиссное решение (по неподтвержденным данным, сначала Холланд убедил руководство Sony пойти на уступки, а затем уговорил Disney согласиться на меньшую долю, чем они хотели изначально).

Дело тут не только в убедительности молодого 23-летнего актера — в ближайшие годы Том Холланд должен сыграть главную роль Натана Дрейка в экранизации компьютерной игры Uncharted. Фильмом занимается Sony Pictures, при этом он может вырасти в еще одну денежную франшизу, так что студия весьма заинтересована в том, чтобы Холланд остался в проекте.

Интересно, что студия объявила нового режиссера экранизации Uncharted (им стал Трэвис Найт — режиссер «Бамблби» и «Кубо. Легенда о самурае») в тот же день, когда стало известно о примирении Sony и Disney. Таким образом, в переговорах Холланда и Sony практически наверняка фигурировал не только Человек-Паук, но и новый проект.

Источник: Polygon