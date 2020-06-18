Horizon: Forbidden West выйдет в 2021 году

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





На недавней онлайн-презентации PlayStation 5 студия Guerrilla Games анонсировала прямое продолжение хита Horizon Zero Dawn под названием Horizon: Forbidden West. Точная дата выхода полноценного эксклюзива PlayStation 5 по-прежнему неизвестно, но вчера геймдиректор Матайас де Йонге обозначил сроки — релиз состоится в 2021 году.

В соответствующем ролике, опубликованном вчера на канале YouTube-канале PlayStation, разработчик также поведал некоторые детали сюжета. Увы, «живых» кадров в нем нет.

По словам де Йонге, площадь карты заметно больше по сравнению с первой частью, а уровень детализации — выше. Нам обещают масштабные подводные локации, которые в плане проработки деталей не будут ничем уступать наземным.

Разработчик заверяет, что благодаря установленному в PS5 сверхбыстрому SSD (куда же без него) загрузочных экранов в игре практически не будет, а загрузка игры и перезапуск с места сохранения будет проходить в мгновение ока.

Еще де Йонге объяснил, что немного нелепо звучащий заголовок относится к «таинственному новому рубежу», который охватывает западную половину постапокалиптического США. В Horizon Forbidden West также появятся «десятки новых машин» для разведки, исследований и сражений, а также новые племена людей — некоторые из них также выяснили, как приручить машины, по аналогии с тем, как это могли делать игроки в предыдущей части.