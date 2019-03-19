Ховербайк-трансформер La Moto Volante 496 впервые поднялся в воздух

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Французская компания Lazareth Auto-Moto, основанная инженером Людовиком Лазаретом, провела серию летных испытаний перспективного летающего мотоцикла La Moto Volante 496.

Как сообщается, необычный четырехколесный аппарат поддерживает вертикальные взлет и посадку. Нажатием кнопки байк встает на выдвигаемую опору, после чего колеса, оснащенные гидравлическими приводами, имеющие вместо втулки турбореактивные двигатели JetCat, сперва разводятся в стороны, а затем поворачиваются горизонтально земле — и через 60 секунд, когда двигатели прогреются, ховербайк отрывается от поверхности.

Масса летающего мотоцикла составляет 140 килограммов. Его четыре турбореактивных двигателя обеспечивают совокупную тягу до 2,4 килоньютона. На случай аварии в каждое колесо встроен баллистический парашют. Технические подробности о том, как мотоцикл передвигается по дорогам, не раскрываются.

В ходе испытаний инженеры проверили устройство в дистанционно управляемом и пилотируемом режимах. Максимальная высота, на которую в рамках тестов поднялся LMV 496, удерживаемый страховочными тросами, составила один метр.

Как ожидается, Lazareth Auto-Moto начнет принимать предзаказы на летающий мотоцикл в октябре 2019 года. Приобрести аппарат можно будет за 496 тысяч евро.

Источник: N+1