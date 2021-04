Hulu заказал сиквел сериала «How I Met Your Mother» — его назовут «How I Met Your Father», а главную роль сыграет Хилари Дафф

Издание Variety сообщает, что стриминговый сервис Hulu (принадлежит The Walt Disney Company) заказал новый ТВ-проект, который станет сиквелом популярнейшего комедийного сериала «Как я встретил вашу маму» / «How I Met Your Mother». Новый сериал назовут (попробуйте угадать с первого раза) «Как я встретила вашего папу» / «How I Met Your Father», а на главную роль уже пригласили актрису Хилари Дафф.

Структура сериала будет построена по лекалам HIMYM — главная героиня Софи (Хилари Дафф) рассказывает своим детям о событиях, которые происходили во время поиска подходящего отца (то есть еще до их зачатия). При этом самая первая история начнется в 2021 году, когда пандемия коронавируса наложила серьезные ограничения на процесс знакомства молодых людей, начиная от карантинов и заканчивая обилием онлайн-приложений для поиска любви. Как именно, помимо схожей завязки, новый сериал будет связан с оригиналом пока неясно.

Хилари Дафф

Шоураннерами сериала «Как я встретила вашего папу» / «How I Met Your Father» назначили Исаака Аптакера и Элизабет Бергер, работавших над сериалами «This Is Us» и «Love, Victor». Создатели оригинального сериала «How I Met Your Mother» Картер Бейз и Томас Крейг также приписаны к проекту в качестве исполнительных продюсеров.

Снимать сериал будет та же студия 20th Television, которая снимала оригинал. Исполнительница главной роли Хилари Дафф известна по сериалу «Лиззи Магуайер» / Lizzie McGuire для Disney Channel и ряду молодежных комедий.

Отметим, что сериал «Как я встретил вашу маму» / «How I Met Your Mother» выходил на канале CBS с 2005 по 2014 год, всего было снято 9 сезонов и более 200 серий. Главные роли в сериале исполнили Джош Рэднор (Тед Мосби), Коби Смолдерс (Робин Щербатски), Джейсон Сигел (Маршалл Эриксен), Элисон Ханниган (Лили Олдрин), Нил Патрик Харрис (Барни Стинсон) и Кристин Милиоти (Трейси МакКоннелл).

Источник: Variety