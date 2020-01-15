Hybrid Air Vehicles заявила о завершении разработки напоминающего дирижабль гибридного летательного аппарата Airlander 10





Британская компания Hybrid Air Vehicles представила серийную версию перспективного летательного аппарата Airlander 10. Как пишет Flightglobal, разработчики планируют приступить к летным испытаниям нового аппарата в начале 2020 года. В ближайшее время компания также планирует начать сертификацию гибридного воздушного судна.

Отметим, что разработка Airlander 10 ведется с середины 2000-х годов. Аппарат внешне похож на дирижабль, однако относится к классу летательных аппаратов тяжелее воздуха. Airlander 10 имеет газовые объемы, заполненные гелием. Они создают до 40% подъемной силы, необходимой для взлета и поддержания аппарата в воздухе. Оставшаяся часть создается четырьмя дизельными двигателями с воздушными винтами, два из которых используются только во время взлета и посадки. Несмотря на то, что Airlander 10, по утверждению разработчиков, потребляет на 67-75% меньше топлива и, как следствие, выбрасывает значительно меньше CO 2 , нежели традиционные летательные аппараты с аналогичными характеристиками, в дальнейшем в Hybrid Air Vehicles планируют разработать также версию летательного средства, оснащенную исключительно электродвигателями и имеющую нулевой уровень выбросов — она получила название E-HAV1.

Первый полет Airlander 10 состоялся в 2012 году. С тех пор аппарат совершил еще шесть полетов, некоторые из которых закончились аварией. Так, в 2016 году аппарат при заходе на посадку зацепился посадочным тросом за забор и ударился о землю. Годом позже при отстыковке от причала аппарат резко спустил объемы, в результате чего один из испытателей был ранен. После второго летного инцидента Hybrid Air Vehicles прекратила работы над прототипом Airlander 10, объявив, что полученных данных достаточно для разработки первой серийной версии летательного аппарата.

Проходивший испытания прототип имел в длину 92 метра и в ширину 43,5 метра. С экипажем на борту аппарат мог находиться в воздухе до пяти дней и преодолевать до 7500 км. Его грузоподъемность составляла десять тонн, круизная скорость — 148 км/ч, максимальная высота полета — 6 км. Для взлета и посадки ему требовалась взлетная полоса протяженностью 550 м.

Серийная версия Airlander 10 стала длиннее на 6 метров и получила гондолу увеличенных размеров: 46 метров в длину (на 5% длиннее, чем у прототипа) и 6 метров в ширину (немного шире первоначальной версии). Кроме того, топливный бак разработчики перенесли из отсека в гондоле в корпус летательного аппарата.

Помимо этого, Airlander 10 получил убираемое шасси и носовое подруливающее устройство, а движители на основных электромоторах лишились кольцевых обтекателей. В дополнение к этому разработчики немного переработали форму корпуса гибридного летательного аппарата, улучшив ее аэродинамические характеристики. Другие подробности о серийной версии не озвучиваются — вероятно, остальные параметры летательного средства не изменились.

В Hybrid Air Vehicles объявили, что компания уже получила заказы от туристических компаний на поставку более десяти Airlander 10. Разработчики полагают, что фирма сможет передать первое гибридное воздушное судно заказчикам в 2024 году.

Так, согласно задумке Hybrid Air Vehicles, будет выглядеть внутреннее убранство гондолы в туристической версии Airlander 10, вмещающей до 16 пассажиров.

Источник: N+1