Игра Marvel’s Avengers от Square Enix выйдет на платформах PS4, Xbox One, ПК и Stadia 15 мая 2020 года [трейлер]





В рамках выставки E3 2019 компания Square Enix показала геймплейный трейлер игры Marvel’s Avengers, над разработкой которой работала геймстудия Crystal Dynamics.

Впервые о проекте сообщили еще в 2017 году, когда Marvel Entertainment и Square Enix объявили о совместной работе сразу над несколькими играми по популярной кинофраншизе «Мстители». Игра выполнена в жанре action-adventure, она объединяет однопользовательскую линию с сюжетными кинематографическими вставками и кооперативный геймплей (в онлайне, вместе с тремя друзьями).

В трейлере нам показывают как Мстители в составе Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow и Thor открывают в Сан-Франциско новую штаб-квартиру и представляют очередную модель геликарриера на основе экспериментального источника энергии. Однако празднование превращается в трагедию из-за нападения злодеев — летающая новинка взрывается, снося половину города, Капитан Америка погибает, а Мстителей распускают из-за разрушительных последствий… Впрочем, через пять лет мир опять подвергается опасности и спасти его могут только опальные герои, которые не торопятся собираться вместе.

Игра Marvel’s Avengers выйдет 15 мая 2020 года на платформах PlayStation 4, Xbox One, PC и Stadia, уже открыт предзаказ по цене 59,99/69,99 евро (для пользователей PS4 будет доступна бета-версия). Разработчики обещают, что в игру можно будет играть годами благодаря бесплатным дополнениям, в которые будут входить новые герои (в одном из следующих пообещали Ant-Man).

Источник: Polygon