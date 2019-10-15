Игра «Ведьмак 3: Дикая Охота» вышла на консолях Nintendo Switch [релизный трейлер]

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Геймстудия CD Projekt RED объявила о выходе игры «Ведьмак 3: Дикая Охота — Полное издание» на платформе Nintendo Switch и опубликовала релизный трейлер.

В «Полное издание» для Nintendo Switch вошли оригинальная игра «Ведьмак 3: Дикая Охота», дополнения «Каменные сердца», «Кровь и вино», а также 16 бесплатных DLC. Таким образом игроки теперь смогут примерить роль легендарного охотника на чудовищ не только дома, но и на ходу — Switch-версия предлагает более 150 часов приключений в открытом фэнтезийном мире.

Игру можно приобрести как в розничном издании, так и в цифровом через Nintendo eShop. Помимо картриджа с игрой в розничное издание также входят фирменные сувениры: стикеры, карта мира и справочник по вселенной «Ведьмака».

Напомним, что «Ведьмак 3: Дикая Охота» — это приключенческая ролевая игра с продуманным сюжетом, действие которой разворачивается в фэнтезийном мире. Игроку предлагают воплотиться в легендарного охотника на чудовищ Геральта из Ривии и опробовать обширный арсенал оружия, смертоносные зелья и мощную боевую магию на разнообразных монстрах.

Игра «Ведьмак 3: Дикая Охота» уже доступна на всех основных платформах, включая ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

Источник: CD Projekt RED