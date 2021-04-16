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Илон Маск съездил на Cybertruck к рабочим на Giga Texas — и теперь все обсуждают «‎столешницу» в необычном интерьере бронепикапа

Илон Маск съездил на Cybertruck к рабочим на Giga Texas — и теперь все обсуждают «‎столешницу» в необычном интерьере бронепикапа

Илон Маск съездил на Cybertruck к рабочим на Giga Texas — и теперь все обсуждают «‎столешницу» в необычном интерьере бронепикапа


Глава Tesla Илон Маск в очередной раз прокатился на своем футуристическом бронепикапе Cybertruck — на сей раз предприниматель совершил рабочую поездку на техасский завод Tesla Gigafactory 5 (второе название — Giga Texas), который строится сейчас в Остине. Именно на этом заводе будут выпускаться пикапы Cybertruck.

Cybertruck на новых фото и видео — это тот самый прототип со странными дверными ручками, представленный в 2019 году. Ранее Маск подтвердил, что серийная версия Cybertruck не будет иметь классических дверных ручек.

Илон Маск съездил на Cybertruck к рабочим на Giga Texas — и теперь все обсуждают «‎столешницу» в необычном интерьере бронепикапа
Интерьер прототипа Cybertruck.

Внимание общественности привлекли фото, демонстрирующее «спартанский» салон Cybertruck. Больше всего досталось главной панели, которая внешне напоминает кухонную столешницу. Все, что есть на этой панели — U-образный руль, напоминающий «штурвал» гоночных болидов Формулы-1, и большой 17-дюймовый дисплей.

Справедливости ради, это только прототип и нам еще предстоит узнать, каким будет интерьер серийной версии Cybertruck. С другого стороны, Tesla известна своим оригинальным минималистическим подходом — и яркое тому подтверждение Model 3, а также недавний редизайн Model S и Model X.

Презентация обновленного Tesla Cybertruck должна состоятся в этом или следующем месяце. Маск подтвердил, что первые поставки Cybertruck по-прежнему запланированы на конец 2021 года, а массовые продажи на 2022 год.

Для производства Tesla Cybertruck будут использоваться 8000-тонные литейные машины (с их помощью будут изготавливать целиком всю заднюю часть кузова) — в случае Model Y используются Giga Press от IDRA, характеризующиеся прижимным усилием до 6200 тонна-сил). В феврале 2020 года Маск заявил, что Tesla обеспечена заказами на Cybertruck на три-четыре года вперед, а аналитики летом сообщали, что объем предзаказов на Cybertruck превысил 650 тыс. штук. Также глава Tesla допускал возможность выпуска уменьшенной версии Tesla Cybertruck для Европы (и превращения Tesla Cybertruck в амфибию).

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