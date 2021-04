Илон Маск съездил на Cybertruck к рабочим на Giga Texas — и теперь все обсуждают «‎столешницу» в необычном интерьере бронепикапа

Глава Tesla Илон Маск в очередной раз прокатился на своем футуристическом бронепикапе Cybertruck — на сей раз предприниматель совершил рабочую поездку на техасский завод Tesla Gigafactory 5 (второе название — Giga Texas), который строится сейчас в Остине. Именно на этом заводе будут выпускаться пикапы Cybertruck.

Cybertruck на новых фото и видео — это тот самый прототип со странными дверными ручками, представленный в 2019 году. Ранее Маск подтвердил, что серийная версия Cybertruck не будет иметь классических дверных ручек.

Внимание общественности привлекли фото, демонстрирующее «спартанский» салон Cybertruck. Больше всего досталось главной панели, которая внешне напоминает кухонную столешницу. Все, что есть на этой панели — U-образный руль, напоминающий «штурвал» гоночных болидов Формулы-1, и большой 17-дюймовый дисплей.

Справедливости ради, это только прототип и нам еще предстоит узнать, каким будет интерьер серийной версии Cybertruck. С другого стороны, Tesla известна своим оригинальным минималистическим подходом — и яркое тому подтверждение Model 3, а также недавний редизайн Model S и Model X.

Video from Snapchat, already looks like Mars!! pic.twitter.com/9kqu6P9GPw

— Savage (@bjteedj11) April 16, 2021