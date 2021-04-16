Илон Маск съездил на Cybertruck к рабочим на Giga Texas — и теперь все обсуждают «‎столешницу» в необычном интерьере бронепикапа

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Глава Tesla Илон Маск в очередной раз прокатился на своем футуристическом бронепикапе Cybertruck — на сей раз предприниматель совершил рабочую поездку на техасский завод Tesla Gigafactory 5 (второе название — Giga Texas), который строится сейчас в Остине. Именно на этом заводе будут выпускаться пикапы Cybertruck.

Cybertruck на новых фото и видео — это тот самый прототип со странными дверными ручками, представленный в 2019 году. Ранее Маск подтвердил, что серийная версия Cybertruck не будет иметь классических дверных ручек.

Внимание общественности привлекли фото, демонстрирующее «спартанский» салон Cybertruck. Больше всего досталось главной панели, которая внешне напоминает кухонную столешницу. Все, что есть на этой панели — U-образный руль, напоминающий «штурвал» гоночных болидов Формулы-1, и большой 17-дюймовый дисплей.

Справедливости ради, это только прототип и нам еще предстоит узнать, каким будет интерьер серийной версии Cybertruck. С другого стороны, Tesla известна своим оригинальным минималистическим подходом — и яркое тому подтверждение Model 3, а также недавний редизайн Model S и Model X.

Video from Snapchat, already looks like Mars!! pic.twitter.com/9kqu6P9GPw — Savage (@bjteedj11) April 16, 2021

Презентация обновленного Tesla Cybertruck должна состоятся в этом или следующем месяце. Маск подтвердил, что первые поставки Cybertruck по-прежнему запланированы на конец 2021 года, а массовые продажи на 2022 год.

Для производства Tesla Cybertruck будут использоваться 8000-тонные литейные машины (с их помощью будут изготавливать целиком всю заднюю часть кузова) — в случае Model Y используются Giga Press от IDRA, характеризующиеся прижимным усилием до 6200 тонна-сил). В феврале 2020 года Маск заявил, что Tesla обеспечена заказами на Cybertruck на три-четыре года вперед, а аналитики летом сообщали, что объем предзаказов на Cybertruck превысил 650 тыс. штук. Также глава Tesla допускал возможность выпуска уменьшенной версии Tesla Cybertruck для Европы (и превращения Tesla Cybertruck в амфибию).