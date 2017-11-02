Илон Маск заявил, что без возобновляемого электричества человечество обречено на деградацию

Компания Tesla запустила несколько проектов в области возобновляемых источников энергии в Австралии. По мнению небезызвестного инженера и предпринимателя Илона Маска, возобновляемая энергетика — это будущее цивилизации. Он полагает, что если люди продолжат добывать энергию не из возобновляемых источников, то технологическая эра долго не продлится и человечество неизбежно вернется в «темные века».

Отметим, что интерес Австралии к солнечной энергетике и системам хранения энергии обусловлен не только стремлением к экологичному образу жизни. По данным Electrek, тарифы на электроэнергию в этой стране являются самыми высокими в мире. Жители некоторых регионов Южной Австралии платят около 47,13 центов за кВт*ч — это рекордный показатель, к которому другие страны пока не приблизились. Из-за столь высоких тарифов многие семьи не могут позволить себе оплату счетов и вынуждены экономить даже на самом необходимом. Недавно возглавляемая Илоном Маском компания Tesla начала активную экспансию на австралийском континенте. На территории страны уже пользуются популярностью домашние системы хранения энергии Powerwall, в городе Логан система Powerpack на 95 кВт*ч сэкономила местным властям около $1,5 млн, а в июле компания сообщила, что установит самую крупную в мире литий-ионную батарею на ветряной ферме в Джеймстауне, Южная Австралия.

В передаче 60 Minutes на канале Channel 9 Илон Маск признался, что до этого он не знал и даже не мог предположить, что на континенте имеет место энергетический кризис. «Страна так богата природными ресурсами, что даже при использовании ископаемого топлива электричество должно быть дешевым», – заявил предприниматель. Маск был весьма удивлен, когда узнал, что многие семьи едва справляются с оплатой счетов. «Мы будем работать усерднее и приложим все усилия, чтобы улучшить ситуацию», — пообещал глава Tesla, имея в виду установку систем хранения энергии и солнечных батарей. Помимо этого, в интервью Маск подчеркнул важность внедрения возобновляемых источников энергии. «Рано или поздно ископаемые ресурсы закончатся. И перед нами будет стоять выбор — распад цивилизации и откат к Средневековью или поиск возобновляемых источников», – прогнозирует Маск.