Илон Маск заявил, что без возобновляемого электричества человечество обречено на деградацию
Компания Tesla запустила несколько проектов в области возобновляемых источников энергии в Австралии. По мнению небезызвестного инженера и предпринимателя Илона Маска, возобновляемая энергетика — это будущее цивилизации. Он полагает, что если люди продолжат добывать энергию не из возобновляемых источников, то технологическая эра долго не продлится и человечество неизбежно вернется в «темные века».
Отметим, что интерес Австралии к солнечной энергетике и системам хранения энергии обусловлен не только стремлением к экологичному образу жизни. По данным Electrek, тарифы на электроэнергию в этой стране являются самыми высокими в мире. Жители некоторых регионов Южной Австралии платят около 47,13 центов за кВт*ч — это рекордный показатель, к которому другие страны пока не приблизились. Из-за столь высоких тарифов многие семьи не могут позволить себе оплату счетов и вынуждены экономить даже на самом необходимом.
Недавно возглавляемая Илоном Маском компания Tesla начала активную экспансию на австралийском континенте. На территории страны уже пользуются популярностью домашние системы хранения энергии Powerwall, в городе Логан система Powerpack на 95 кВт*ч сэкономила местным властям около $1,5 млн, а в июле компания сообщила, что установит самую крупную в мире литий-ионную батарею на ветряной ферме в Джеймстауне, Южная Австралия.
В передаче 60 Minutes на канале Channel 9 Илон Маск признался, что до этого он не знал и даже не мог предположить, что на континенте имеет место энергетический кризис.
«Страна так богата природными ресурсами, что даже при использовании ископаемого топлива электричество должно быть дешевым», – заявил предприниматель.
Маск был весьма удивлен, когда узнал, что многие семьи едва справляются с оплатой счетов.
«Мы будем работать усерднее и приложим все усилия, чтобы улучшить ситуацию», — пообещал глава Tesla, имея в виду установку систем хранения энергии и солнечных батарей.
Помимо этого, в интервью Маск подчеркнул важность внедрения возобновляемых источников энергии.
«Рано или поздно ископаемые ресурсы закончатся. И перед нами будет стоять выбор — распад цивилизации и откат к Средневековью или поиск возобновляемых источников», – прогнозирует Маск.
По мнению главы Tesla, будущее систем электроэнергетики заключается в комбинации систем хранения энергии и ее производства из возобновляемых источников.
“В плане месторасположения Австралия – идеальный континент для добычи солнечной электроэнергии. Это государство можно целиком обеспечить солнечной энергией — достаточно построить солнечную ферму площадью 1 890 кв. км [Правда, речь о реализации этого проекта пока не идет, – прим. авт. новости]. Также Австралию можно целиком обеспечить возобновляемой энергией, скомбинировав солнечную, ветряную, геотермальную и гидро- энергетики”, – добавил Маск.
При этом обилие природных ресурсов на материке, по словам Маска, означает, что в будущем подобные технологии для жителей Австралии будут стоить еще дешевле.
Напоследок отметим, что строительство самой крупной в мире литий-ионной батареи в Джеймстауне, предположительно, должно помочь Австралии в некоторой степени справиться с энергетическим кризисом. Аккумулятор мощностью 100 МВт и емкостью 129 МВт*ч будет сохранять энергию, вырабатываемую ветрогенераторами станции Neoen Hornsdale.
Маск считает, что местные жители «должны гордиться тем, что в Австралии будет возведена самая большая в мире батарея». Кроме этого, он предположил, что стремление австралийцев найти новые источники энергии послужит хорошим примером для других стран, которые все еще опираются на запасы ископаемого топлива.
Источники: hightech.fm, Popmech, Electrek