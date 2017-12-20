IMDb опубликовал Топ-10 лучших фильмов, сериалов и актеров уходящего 2017 года, а также рейтинг самых ожидаемых фильмов 2018 года

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До Нового 2018 года осталось всего полторы недели, так что все, кто может подвести итоги своей деятельности, делают это. Не остался в стороне и популярный в среде киноманов ресурс IMDb, выдавший сразу два десятка рейтингов, связанных с фильмами, сериалами, актерами, постерами и другими разделами сайта.

Списки “самых популярных” определялись по количеству просмотров страницы конкретного фильма, сериала, актера и т.д. пользователями сайта и мобильного приложения IMDb, количество которых превышает отметку 250 млн уникальных посетителей.

В итоге, рейтинг самых популярных фильмов представлен следующими картинами:

“Оно” / “It” “Чудо-женщина” / “Wonder Woman” “Красавица и чудовище” / “Beauty and the Beast” “Логан” / “Logan” “Стражи галактики 2” / “Guardians of the Galaxy Vol. 2” “Лига справедливости” / “Justice League” “Сплит” / “Split» “Чужой: Завет” / “Alien: Covenant” “Тор: Рагнарёк” / “Thor: Ragnarok” “Бегущий по лезвию 2049” / “Blade Runner 2049”

Топ-10 самых популярных в 2017 году сериалов выглядит следующим образом:

“Игра престолов” / “Game of Thrones” (HBO) “13 причин почему” / “13 Reasons Why” (Netflix) “Ходячие мертвецы” / “The Walking Dead” (AMC) “Рик и Морти” / “Rick and Morty” (Cartoon Network) “Очень странные дела” / “Stranger Things” (Netflix) “Викинги” / “Vikings” (History) “Американские боги” / “American Gods” (STARZ) “Американская история ужасов” / “American Horror Story” (FX) “Защитники” / “The Defenders” (Netflix) “Табу” / “Taboo” (FX)

Если говорить об актерах, то чаще всего в 2017 году на IMDb искали таких звезд:

Галь Гадот / Gal Gadot (“Чудо-женщина”) Том Харди / Tom Hardy (“Дюнкерк”, “Табу”) Эмилия Кларк / Emilia Clarke (“Игра престолов”) Александра Даддарио / Alexandra Daddario (“Спасатели Малибу”) Билл Скарсгорд / Bill Skarsgård (“Оно”) Пом Клементьефф / Pom Klementieff (“Стражи галактики 2”) Ана Де Армас / Ana de Armas (“Бегущий по лезвию 2049”) Дэн Стивенс / Dan Stevens (“Красавица и чудовище”, “Аббатство Даунтон”) София Бутелла / Sofia Boutella (“Мумия”) Кэтрин Лэнгфорд / Katherine Langford (“13 причин почему”)

И, наконец, больше всего в 2018 году пользователи IMDb ждут следующую десятку фильмов:

“Мстители: Война бесконечности” / “Avengers: Infinity War” “Чёрная пантера” / Black Panther “Дэдпул 2” / Untitled Deadpool Sequel “ Мир Юрского периода: Падшее царство ” / Jurassic World: Fallen Kingdom “Tomb Raider: Лара Крофт” / “Tomb Raider” “Тихоокеанский рубеж 2” / “Pacific Rim Uprising” “Хищник” / “The Predator” “Восемь подруг Оушена” / “ Ocean’s 8 “ “Миссия невыполнима 6” / “M:I 6 – Mission Impossible” “Соло: Звездные войны. Истории” / “Solo: A Star Wars Story”

Мы не будем приводить здесь все рейтинги IMDb, так что если вы хотите изучить всю подборку Best of 2017 подробнее, то пройдите по следующей ссылке.

Источник: IMDb