IMDb опубликовал Топ-10 лучших фильмов, сериалов и актеров уходящего 2017 года, а также рейтинг самых ожидаемых фильмов 2018 года
До Нового 2018 года осталось всего полторы недели, так что все, кто может подвести итоги своей деятельности, делают это. Не остался в стороне и популярный в среде киноманов ресурс IMDb, выдавший сразу два десятка рейтингов, связанных с фильмами, сериалами, актерами, постерами и другими разделами сайта.
Списки “самых популярных” определялись по количеству просмотров страницы конкретного фильма, сериала, актера и т.д. пользователями сайта и мобильного приложения IMDb, количество которых превышает отметку 250 млн уникальных посетителей.
В итоге, рейтинг самых популярных фильмов представлен следующими картинами:
- “Оно” / “It”
- “Чудо-женщина” / “Wonder Woman”
- “Красавица и чудовище” / “Beauty and the Beast”
- “Логан” / “Logan”
- “Стражи галактики 2” / “Guardians of the Galaxy Vol. 2”
- “Лига справедливости” / “Justice League”
- “Сплит” / “Split»
- “Чужой: Завет” / “Alien: Covenant”
- “Тор: Рагнарёк” / “Thor: Ragnarok”
- “Бегущий по лезвию 2049” / “Blade Runner 2049”
Топ-10 самых популярных в 2017 году сериалов выглядит следующим образом:
- “Игра престолов” / “Game of Thrones” (HBO)
- “13 причин почему” / “13 Reasons Why” (Netflix)
- “Ходячие мертвецы” / “The Walking Dead” (AMC)
- “Рик и Морти” / “Rick and Morty” (Cartoon Network)
- “Очень странные дела” / “Stranger Things” (Netflix)
- “Викинги” / “Vikings” (History)
- “Американские боги” / “American Gods” (STARZ)
- “Американская история ужасов” / “American Horror Story” (FX)
- “Защитники” / “The Defenders” (Netflix)
- “Табу” / “Taboo” (FX)
Если говорить об актерах, то чаще всего в 2017 году на IMDb искали таких звезд:
- Галь Гадот / Gal Gadot (“Чудо-женщина”)
- Том Харди / Tom Hardy (“Дюнкерк”, “Табу”)
- Эмилия Кларк / Emilia Clarke (“Игра престолов”)
- Александра Даддарио / Alexandra Daddario (“Спасатели Малибу”)
- Билл Скарсгорд / Bill Skarsgård (“Оно”)
- Пом Клементьефф / Pom Klementieff (“Стражи галактики 2”)
- Ана Де Армас / Ana de Armas (“Бегущий по лезвию 2049”)
- Дэн Стивенс / Dan Stevens (“Красавица и чудовище”, “Аббатство Даунтон”)
- София Бутелла / Sofia Boutella (“Мумия”)
- Кэтрин Лэнгфорд / Katherine Langford (“13 причин почему”)
И, наконец, больше всего в 2018 году пользователи IMDb ждут следующую десятку фильмов:
- “Мстители: Война бесконечности” / “Avengers: Infinity War”
- “Чёрная пантера” / Black Panther
- “Дэдпул 2” / Untitled Deadpool Sequel
- “Мир Юрского периода: Падшее царство” / Jurassic World: Fallen Kingdom
- “Tomb Raider: Лара Крофт” / “Tomb Raider”
- “Тихоокеанский рубеж 2” / “Pacific Rim Uprising”
- “Хищник” / “The Predator”
- “Восемь подруг Оушена” / “Ocean’s 8“
- “Миссия невыполнима 6” / “M:I 6 – Mission Impossible”
- “Соло: Звездные войны. Истории” / “Solo: A Star Wars Story”
Мы не будем приводить здесь все рейтинги IMDb, так что если вы хотите изучить всю подборку Best of 2017 подробнее, то пройдите по следующей ссылке.
Источник: IMDb