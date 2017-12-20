Блоги
IMDb опубликовал Топ-10 лучших фильмов, сериалов и актеров уходящего 2017 года, а также рейтинг самых ожидаемых фильмов 2018 года
8

IMDb опубликовал Топ-10 лучших фильмов, сериалов и актеров уходящего 2017 года, а также рейтинг самых ожидаемых фильмов 2018 года

IMDb опубликовал Топ-10 лучших фильмов, сериалов и актеров уходящего 2017 года, а также рейтинг самых ожидаемых фильмов 2018 года

До Нового 2018 года осталось всего полторы недели, так что все, кто может подвести итоги своей деятельности, делают это. Не остался в стороне и популярный в среде киноманов ресурс IMDb, выдавший сразу два десятка рейтингов, связанных с фильмами, сериалами, актерами, постерами и другими разделами сайта.

Списки “самых популярных” определялись по количеству просмотров страницы конкретного фильма, сериала, актера и т.д. пользователями сайта и мобильного приложения IMDb, количество которых превышает отметку 250 млн уникальных посетителей.

В итоге, рейтинг самых популярных фильмов представлен следующими картинами:

  1. “Оно” / “It”
  2. “Чудо-женщина” / “Wonder Woman”
  3. “Красавица и чудовище” / “Beauty and the Beast”
  4. “Логан” / “Logan”
  5. “Стражи галактики 2” / “Guardians of the Galaxy Vol. 2”
  6. “Лига справедливости” / “Justice League”
  7. “Сплит” / “Split»
  8. “Чужой: Завет” / “Alien: Covenant”
  9. “Тор: Рагнарёк” / “Thor: Ragnarok”
  10. “Бегущий по лезвию 2049” / “Blade Runner 2049”
11

Топ-10 самых популярных в 2017 году сериалов выглядит следующим образом:

  1. “Игра престолов” / “Game of Thrones” (HBO)
  2. “13 причин почему” / “13 Reasons Why” (Netflix)
  3. “Ходячие мертвецы” / “The Walking Dead” (AMC)
  4. “Рик и Морти” / “Rick and Morty” (Cartoon Network)
  5. “Очень странные дела” / “Stranger Things” (Netflix)
  6. “Викинги” / “Vikings” (History)
  7. “Американские боги” / “American Gods” (STARZ)
  8. “Американская история ужасов” / “American Horror Story” (FX)
  9. “Защитники” / “The Defenders” (Netflix)
  10. “Табу” / “Taboo” (FX)
111

Если говорить об актерах, то чаще всего в 2017 году на IMDb искали таких звезд:

  1. Галь Гадот / Gal Gadot (“Чудо-женщина”)
  2. Том Харди / Tom Hardy (“Дюнкерк”, “Табу”)
  3. Эмилия Кларк / Emilia Clarke (“Игра престолов”)
  4. Александра Даддарио / Alexandra Daddario (“Спасатели Малибу”)
  5. Билл Скарсгорд / Bill Skarsgård (“Оно”)
  6. Пом Клементьефф / Pom Klementieff (“Стражи галактики 2”)
  7. Ана Де Армас / Ana de Armas (“Бегущий по лезвию 2049”)
  8. Дэн Стивенс / Dan Stevens (“Красавица и чудовище”, “Аббатство Даунтон”)
  9. София Бутелла / Sofia Boutella (“Мумия”)
  10. Кэтрин Лэнгфорд / Katherine Langford (“13 причин почему”)
111

И, наконец, больше всего в 2018 году пользователи IMDb ждут следующую десятку фильмов:

  1. “Мстители: Война бесконечности” / “Avengers: Infinity War”
  2. “Чёрная пантера” / Black Panther
  3. “Дэдпул 2” / Untitled Deadpool Sequel
  4. Мир Юрского периода: Падшее царство” / Jurassic World: Fallen Kingdom
  5. “Tomb Raider: Лара Крофт” / “Tomb Raider”
  6. “Тихоокеанский рубеж 2” / “Pacific Rim Uprising”
  7. “Хищник” / “The Predator”
  8. “Восемь подруг Оушена” / “Ocean’s 8
  9. “Миссия невыполнима 6” / “M:I 6 – Mission Impossible”
  10. “Соло: Звездные войны. Истории” / “Solo: A Star Wars Story”
111

Мы не будем приводить здесь все рейтинги IMDb, так что если вы хотите изучить всю подборку Best of 2017 подробнее, то пройдите по следующей ссылке.

Источник: IMDb

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить