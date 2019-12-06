Индийские железные дороги будут полностью электрифицированы в течение ближайших 3-4 лет

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Комитет по экономическим вопросам при индийском кабмине одобрил полную электрификацию железнодорожной сети страны. Главная цель инициативы — сокращение выбросов опасного для климата углекислого газа.

Как сообщает Electrek, в решении поставленной задачи Индии поможет бывшая метрополия — Министерство международного развития Великобритании. Партнеры будут вместе работать над созданием локомотивов на аккумуляторной тяге и инфраструктуры для зарядки электрического транспорта. Еще одна важная задача сотрудничества — повышение энергоэффективности индийских железных дорог и постепенный переход на использование электричества, получаемого из возобновляемых источников.

В Министерстве путевого сообщения Индии надеются, что инициатива не только поможет снизить углеродный след отрасли, но и подстегнет ее технологическое развитие.

Отметим, что Индия обладает одной из самых протяженных железнодорожных сетей в мире — более 67 000 км. В настоящее время на электрическую тягу переведены две трети грузовых и половина пассажирских перевозок, остальное обеспечивает дизель.

Завершить электрификацию путей планируется «в 2023 году». Ожидается, что успешное осуществление данной задумки сделает индийскую железнодорожную сеть «первыми в мире железными дорогами с нулевым уровнем выбросов».

एक बेहतर, प्रदूषण रहित भविष्य के लिए रेलवे विद्युतीकरण को लगातार बढा रही है। अगले 3-4 वर्षों में सम्पूर्ण रेलवे के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है, जिससे यह विश्व की पहले कार्बन उत्सर्जन मुक्त रेलवे बनेगी, साथ ही अपनी आवश्यकता के लिए रेलवे सौर ऊर्जा का उत्पादन भी कर रही है। pic.twitter.com/DXRb3jyW2T — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) November 24, 2019

В данном твите глава Министерства путевого сообщения Индии Пиюш Гоял анонсирует переход индийских железных дорог на электричество «в течение 3-4 лет».

Источник: hightech.plus