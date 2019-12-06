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Индийские железные дороги будут полностью электрифицированы в течение ближайших 3-4 лет

Индийские железные дороги будут полностью электрифицированы в течение ближайших 3-4 лет

Индийские железные дороги будут полностью электрифицированы в течение ближайших 3-4 лет


Комитет по экономическим вопросам при индийском кабмине одобрил полную электрификацию железнодорожной сети страны. Главная цель инициативы — сокращение выбросов опасного для климата углекислого газа.

Как сообщает Electrek, в решении поставленной задачи Индии поможет бывшая метрополия —  Министерство международного развития Великобритании. Партнеры будут вместе работать над созданием локомотивов на аккумуляторной тяге и инфраструктуры для зарядки электрического транспорта. Еще одна важная задача сотрудничества — повышение энергоэффективности индийских железных дорог и постепенный переход на использование электричества, получаемого из возобновляемых источников.

В Министерстве путевого сообщения Индии надеются, что инициатива не только поможет снизить углеродный след отрасли, но и подстегнет ее технологическое развитие.

Отметим, что Индия обладает одной из самых протяженных железнодорожных сетей в мире — более 67 000 км. В настоящее время на электрическую тягу переведены две трети грузовых и половина пассажирских перевозок, остальное обеспечивает дизель.

Завершить электрификацию путей планируется «в 2023 году». Ожидается, что успешное осуществление данной задумки сделает индийскую железнодорожную сеть «первыми в мире железными дорогами с нулевым уровнем выбросов».

В данном твите глава Министерства путевого сообщения Индии Пиюш Гоял анонсирует переход индийских железных дорог на электричество «в течение 3-4 лет». 

Источник: hightech.plus

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