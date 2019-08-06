Индийское космическое ведомство опубликовало первые фотографии из космоса, сделанные миссией «Чандраян-2»





Индийская лунная миссия «Чандраян-2» прислала на Землю первые снимки нашей планеты, которые были получены одной из камер, установленных на посадочном модуле «Викрам». Тем временем миссия готовится к перелету к естественному спутнику Земли, сообщается на сайте Индийского космического ведомства.

Напомним, «Чандраян-2» является второй индийской межпланетной миссией к Луне, в ее состав входит три аппарата: орбитальный зонд, посадочный модуль «Викрам» и луноход «Прагаян». Старт миссии состоялся 22 июля 2019 года, в космос ее вывела ракета-носитель GSLV Mk.III. Задача «Чандраян-2» заключается как в получении большого объема научных данных о естественном спутнике Земли, так и в отработке технологий для будущих лунных и марсианских миссий.

Полезная нагрузка миссии состоит из большого количества научных приборов. Зонд несет на себе три спектрометра для изучения состава грунта и поиска следов воды, камеры, РСА-радар, а также приборы для изучения лунной ионосферы и экзосферы. На посадочном модуле установлен сейсмометр, два спектрометра для изучения проб лунного грунта, а также прибор для изучения его тепловых свойств и зонд Ленгмюра. Шестиколесный луноход, в свою очередь, оснащен двумя спектрометрами для исследования состава лунной поверхности.

Миссия уже совершила пять успешных маневров по поднятию орбиты и в ходе последнего маневра, осуществленного 6 августа, перешла на орбиту с параметрами 276×142975 километров. Ожидается, что 14 августа будет совершен маневр выхода на траекторию перелета к Луне, после чего аппараты в перелетной конфигурации будут захвачены Луной и окажутся на эллиптической окололунной орбите. К началу сентября, высота орбиты будет постепенно уменьшена до ста километров.

3 августа 2019 года, после совершения четвертого маневра по поднятию орбиты, была активирована одна из камер, установленных на посадочном модуле. Она получила ряд первых снимков миссии, на которые попала наша планета, и успешно передала их на Землю.

Напоследок отметим, что после выхода на круговую окололунную орбиту посадочный модуль с луноходом отделятся от орбитального аппарата и 7 сентября 2019 года должны совершить посадку в районе южного полюса Луны. Ожидается, что после успешной посадки аппараты смогут проработать один лунный день, что составляет около 17 земных дней. Срок жизни орбитального зонда, который будет находится на лунной полярной орбите, оценивается в один год.

Если все пойдет по плану, Индия станет четвертой страной после СССР, США и Китая, аппарат которой совершил мягкую посадку на поверхность Луны.

Источник: N+1