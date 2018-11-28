Интерактивная адвентюра Minecraft: Story Mode все же вышла на Netflix, несмотря на банкротство Telltale Games

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Новость о том, что Telltale Games адаптируют игру Minecraft: Story Mode для сервиса Netflix не вызвала особого энтузиазма у публики, включая читателей нашего сайта. Однако несмотря на банкротство студии и увольнение всех сотрудников, разработчики все же довели этот проект до состояния релиза.

Подписчики сервиса Netflix уже могут самостоятельно опробовать первые три серии «интерактивного приключения». Это можно сделать на ПК, игровых консолях, Smart TV и iOS-устройствах непосредственно с помощью приложения Netflix. Владельцам Android-устройств придется установить отдельное приложение Minecraft: Story Mode.

Отметим, что это не полноценная игра, а упрощенная адаптированная версия, в которой зритель/игрок будет управлять развитием сюжета, выбирая один из двух предложенных вариантов выбора. В самом начале игры для зрителя проведут короткое обучение, а затем уточнят, за персонажа какого пола игрок предпочитает играть.

Разработчики обещают выпустить два финальных эпизода первого сезона 5 декабря 2018 года, а вот адаптация второго сезона Minecraft: Story Mode остается под вопросом.

Источник: Engadget