Инженеры NASA испытали систему космической коммуникации, позволяющую спутникам «общаться» между собой

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Инженеры NASA испытали систему радиосвязи между двумя спутниками формата CubeSat.

Как сообщается, в тесте «приняли участие» два кубсата, расположенные на низкой околоземной орбите и находящиеся друг от друга на расстоянии 9 км. В один момент один из них отправил команду второму аппарату активировать свой двигатель и начать движение навстречу первому.

Как сообщается на сайте NASA, тест, в рамках которого был осуществлен первый в своем роде маневр, скоординированный между собой двумя спутниками, впоследствии признали успешным.

Несмотря на то, что в ходе эксперимента действия аппаратов были заранее согласованы и мониторились с Земли, по словам космического агентства, в будущем космическая радиосвязь позволит группам спутников автономно координировать действия для достижения тех или иных целей.

Напоследок отметим, что в эксперименте участвовали кубсаты, оснащенные движителями, работающими на воде; превращающими воду из топливных баков в пар, а затем выпускающими его для приведения аппарата в движение.

Источник: NASA