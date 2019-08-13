Блоги
Инженеры NASA испытали систему космической коммуникации, позволяющую спутникам «общаться» между собой

Инженеры NASA испытали систему космической коммуникации, позволяющую спутникам «общаться» между собой

Инженеры NASA испытали систему космической коммуникации, позволяющую спутникам «общаться» между собой


Инженеры NASA испытали систему радиосвязи между двумя спутниками формата CubeSat.

Как сообщается, в тесте «приняли участие» два кубсата, расположенные на низкой околоземной орбите и находящиеся друг от друга на расстоянии 9 км. В один момент один из них отправил команду второму аппарату активировать свой двигатель и начать движение навстречу первому.

Как сообщается на сайте NASA, тест, в рамках которого был осуществлен первый в своем роде маневр, скоординированный между собой двумя спутниками, впоследствии признали успешным.

Несмотря на то, что в ходе эксперимента действия аппаратов были заранее согласованы и мониторились с Земли, по словам космического агентства, в будущем космическая радиосвязь позволит группам спутников автономно координировать действия для достижения тех или иных целей.

Напоследок отметим, что в эксперименте участвовали кубсаты, оснащенные движителями, работающими на воде; превращающими воду из топливных баков в пар, а затем выпускающими его для приведения аппарата в движение. 

Источник: NASA

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить