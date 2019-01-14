IO Interactive опубликовали релизный трейлер Hitman HD Enhanced Collection

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Разработчики IO Interactive представили релизный трейлер сборника Hitman HD Enhanced Collection, в который вошли переиздания Hitman: Blood Money и Hitman: Absolution.

Как сообщается, обновленные версии игр получили поддержку 4K-разрешения и 60 FPS, улучшенные текстуры, тени и отражения, а также проработанное освещение и «упрощенное управление».

В зависимости от консоли разрешение игр составляет:

Xbox One: 1920×1080;

PS4: 2304×1296;

PS4 Pro: 2560×1440;

Xbox One X: 3200×1800.

Сборник уже можно приобрести в цифровых магазинах PlayStation и Xbox за $60.

Планов по выпуску сборника на ПК у IO Interactive, увы, нет.

Источник: DTF