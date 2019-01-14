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IO Interactive опубликовали релизный трейлер Hitman HD Enhanced Collection
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IO Interactive опубликовали релизный трейлер Hitman HD Enhanced Collection

IO Interactive опубликовали релизный трейлер Hitman HD Enhanced Collection

Разработчики IO Interactive представили релизный трейлер сборника Hitman HD Enhanced Collection, в который вошли переиздания Hitman: Blood Money и Hitman: Absolution.

Как сообщается, обновленные версии игр получили поддержку 4K-разрешения и 60 FPS, улучшенные текстуры, тени и отражения, а также проработанное освещение и «упрощенное управление».

В зависимости от консоли разрешение игр составляет:

  • Xbox One: 1920×1080;
  • PS4: 2304×1296;
  • PS4 Pro: 2560×1440;
  • Xbox One X: 3200×1800.

Сборник уже можно приобрести в цифровых магазинах PlayStation и Xbox за $60.

Планов по выпуску сборника на ПК у IO Interactive, увы, нет.

Источник: DTF

  • Культовую и высокооцененную Hitman: Blood Money издали в 2006 году. Hitman: Absolution вышла в 2012-м.
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