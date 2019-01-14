IO Interactive опубликовали релизный трейлер Hitman HD Enhanced Collection
Разработчики IO Interactive представили релизный трейлер сборника Hitman HD Enhanced Collection, в который вошли переиздания Hitman: Blood Money и Hitman: Absolution.
Как сообщается, обновленные версии игр получили поддержку 4K-разрешения и 60 FPS, улучшенные текстуры, тени и отражения, а также проработанное освещение и «упрощенное управление».
В зависимости от консоли разрешение игр составляет:
- Xbox One: 1920×1080;
- PS4: 2304×1296;
- PS4 Pro: 2560×1440;
- Xbox One X: 3200×1800.
Сборник уже можно приобрести в цифровых магазинах PlayStation и Xbox за $60.
Планов по выпуску сборника на ПК у IO Interactive, увы, нет.
Источник: DTF
- Культовую и высокооцененную Hitman: Blood Money издали в 2006 году. Hitman: Absolution вышла в 2012-м.