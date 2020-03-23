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Испанские инженеры предложили использовать дроны вместо смотровых вышек

Испанские инженеры предложили использовать дроны вместо смотровых вышек

Испанские инженеры предложили использовать дроны вместо смотровых вышек


Испанская компания SCR представила привязной гексакоптер Aster-T, который можно использовать в качестве ретранслятора сигналов или своего рода летающей смотровой вышки.

По сообщению предприятия, искомый аппарат имеет максимальный взлетный вес 14 килограммов и может нести полезную нагрузку массой до 4 килограммов. Aster-T соединяется с наземным блоком питания и управления массой 23 килограмма с помощью кабель-троса, благодаря чему обеспечиваются и надежная проводная защищенная связь, и условно-бесконечное время пребывания дрона в воздухе. Длина кабеля позволяет аппарату подниматься на высоту до 100 метров. Алгоритмы управления беспилотника поддерживают устройство в воздухе в полностью автономном режиме.

Базовый вариант дрона оснащается системой наблюдения, состоящей из инфракрасной и оптико-электронной камер с сорокакратным зумом. Оптико-электронная камера позволяет беспилотнику обнаруживать людей на дальности 5 километров, распознавать — на 3 километрах и идентифицировать на расстоянии 1,5 километра. В случае с инфракрасной камерой эти показатели составляют 940 м, 240 м и 120 м соответственно.

Что касается наземной техники, то случае с ней оптико-электронная камера обеспечивает ее обнаружение на расстоянии 20 км, распознавание — на 5 км, а идентификацию — на 3 км. У инфракрасной камеры эти показатели равны 2,5 км, 660 м и 330 м соответственно.

SCR планирует предлагать новую разработку как военным и правоохранителям, так и гражданским службам безопасности. Указывается, что Aster-T позволяет развертывать бесперебойные наблюдение и ретрансляцию сигналов буквально в считанные минуты, что существенно оперативнее, чем в случае вышек, которые сперва необходимо собрать и установить, а кроме того, свертывание дрона потребует гораздо меньше усилий и времени, чем демонтаж вышки.

Различные характеристики Aster-T и его наземного блока питания и управления. Среди тех особенностей решения, которые не были упомянуты выше, можно выделить наличие у дрона бортовой батареи безопасности, обеспечивающей безопасную посадку аппарата в случае отказа источника питания, а также расположенную в наземном блоке самозаматывающуюся катушку, которая не даст кабель-тросу запутаться.

Источник: N+1

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