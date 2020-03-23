Испанские инженеры предложили использовать дроны вместо смотровых вышек





Испанская компания SCR представила привязной гексакоптер Aster-T, который можно использовать в качестве ретранслятора сигналов или своего рода летающей смотровой вышки.

По сообщению предприятия, искомый аппарат имеет максимальный взлетный вес 14 килограммов и может нести полезную нагрузку массой до 4 килограммов. Aster-T соединяется с наземным блоком питания и управления массой 23 килограмма с помощью кабель-троса, благодаря чему обеспечиваются и надежная проводная защищенная связь, и условно-бесконечное время пребывания дрона в воздухе. Длина кабеля позволяет аппарату подниматься на высоту до 100 метров. Алгоритмы управления беспилотника поддерживают устройство в воздухе в полностью автономном режиме.

Базовый вариант дрона оснащается системой наблюдения, состоящей из инфракрасной и оптико-электронной камер с сорокакратным зумом. Оптико-электронная камера позволяет беспилотнику обнаруживать людей на дальности 5 километров, распознавать — на 3 километрах и идентифицировать на расстоянии 1,5 километра. В случае с инфракрасной камерой эти показатели составляют 940 м, 240 м и 120 м соответственно.

Что касается наземной техники, то случае с ней оптико-электронная камера обеспечивает ее обнаружение на расстоянии 20 км, распознавание — на 5 км, а идентификацию — на 3 км. У инфракрасной камеры эти показатели равны 2,5 км, 660 м и 330 м соответственно.

SCR планирует предлагать новую разработку как военным и правоохранителям, так и гражданским службам безопасности. Указывается, что Aster-T позволяет развертывать бесперебойные наблюдение и ретрансляцию сигналов буквально в считанные минуты, что существенно оперативнее, чем в случае вышек, которые сперва необходимо собрать и установить, а кроме того, свертывание дрона потребует гораздо меньше усилий и времени, чем демонтаж вышки.

Источник: N+1