Исследование: миллениалам нравится концепция умных домов

Миллениалы — они же Поколение Y — известны своими специфическими вкусами и высокой покупательской способностью, особенно во всем, что касается технологий. И сейчас их интересы во многом связаны с интернетом вещей и концепцией умного дома.

Исследование, проведенное компанией Wakefield Research, показало, что 86% миллениалов готовы платить за жилье, будь то аренда или покупка, на 20% больше, если оно оснащено технологиями умного дома: электронными замками, не требующими ключей, охранной системой, управляемой со смартфона, голосовыми помощниками вроде Alexa или Google Assistant и так далее. В ходе исследования Wakefield Research также опросила представителей поколения «бэби-бума», родившихся во время демографического взрыва после Второй мировой. Как отмечается, эта группа 65 лет и старше долгое время была самой многочисленной в США и обладала самой большой покупательской способностью, особенно в области недвижимости. Около 65% из них тоже готовы переплачивать за умный дом.

Интересно, что сейчас миллениалы, родившиеся между 1981 и 1997 годами, обошли по численности «бэбибумеров», которые постепенно выходят на пенсию, и начинают превосходить своих предшественников по влиянию. Популярность технологий IoT эксперты связывают именно с этим поколением. В 2016 году было куплено более 80 миллионов устройств для умного дома, на 64% больше, чем в 2015. И каждый четвертый миллениал уже установил в своей квартире минимум один такой гаджет. По прогнозам специалистов, миллениалы станут главными игроками на рынке недвижимости в ближайшие 10 лет. К этому времени они осядут, заведут семьи и станут приобретать технологии для дома еще активнее. Как следствие, домовладельцы, успевшие оснастить жилье умной электроникой, смогут на этом дополнительно заработать.