Исследование: миллениалам нравится концепция умных домов
Миллениалы — они же Поколение Y — известны своими специфическими вкусами и высокой покупательской способностью, особенно во всем, что касается технологий. И сейчас их интересы во многом связаны с интернетом вещей и концепцией умного дома.
Исследование, проведенное компанией Wakefield Research, показало, что 86% миллениалов готовы платить за жилье, будь то аренда или покупка, на 20% больше, если оно оснащено технологиями умного дома: электронными замками, не требующими ключей, охранной системой, управляемой со смартфона, голосовыми помощниками вроде Alexa или Google Assistant и так далее.
В ходе исследования Wakefield Research также опросила представителей поколения «бэби-бума», родившихся во время демографического взрыва после Второй мировой. Как отмечается, эта группа 65 лет и старше долгое время была самой многочисленной в США и обладала самой большой покупательской способностью, особенно в области недвижимости. Около 65% из них тоже готовы переплачивать за умный дом.
Интересно, что сейчас миллениалы, родившиеся между 1981 и 1997 годами, обошли по численности «бэбибумеров», которые постепенно выходят на пенсию, и начинают превосходить своих предшественников по влиянию. Популярность технологий IoT эксперты связывают именно с этим поколением. В 2016 году было куплено более 80 миллионов устройств для умного дома, на 64% больше, чем в 2015. И каждый четвертый миллениал уже установил в своей квартире минимум один такой гаджет.
По прогнозам специалистов, миллениалы станут главными игроками на рынке недвижимости в ближайшие 10 лет. К этому времени они осядут, заведут семьи и станут приобретать технологии для дома еще активнее. Как следствие, домовладельцы, успевшие оснастить жилье умной электроникой, смогут на этом дополнительно заработать.
Как сообщается, поколение Y в первую очередь требует от дома бережного и бережливого обращения с электроэнергией, которая не должна загрязнять окружающую среду и тратиться впустую.
Напоследок отметим, что «начинка» для умного дома в последнее время стремительно дешевеет. Так, Nest представила термостат за $169 вместо первой модели за $250, а новый смарт-замок от компании August теперь стоит $149 вместо $229.
Умные лампочки Ikea Trådfri за $12 совершили революцию на рынке. Ближайший аналог от TP-Link стоит порядка $20 за штуку, а Philips Hue — $30. И хотя есть простая лампа накаливания Philips Hue за $15, она не может менять температуру цвета, как лампочка от Ikea.
Amazon недавно выпустил новую умную колонку с голосовым помощником Echo за $99, что намного дешевле оригинальной версии за $199. Кроме того, Google, как ожидается, выпустит Home Mini стоимостью $50, чтобы конкурировать с Echo.
Теоретически, теперь можно оснастить большую часть своего дома умными гаджетами — лампочками, голосовым помощником и термостатом или замком — меньше чем за $400, что было невозможно всего несколько месяцев назад. При этом эффективность таких систем весьма велика: по имеющейся информации, наличие в доме одного только умного термостата, управляющего системами отопления и охлаждения в доме, позволяет экономить от 12% до 23% на коммунальных платежах.
Помимо того, что технологии умного дома значимо дешевеют, ими также стало проще управлять. Сегодня пользователю не нужно иметь дело с четырьмя или пятью разными приложениями для каждого устройства: он может использовать умных помощников — Alexa, Google Assistant или Apple HomeKit — для управления всем и сразу.