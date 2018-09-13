Исследователи MIT научили искусственный интеллект манипулировать объектами, увиденными впервые

Исследователи Массачусетского технологического института (MIT) разработали систему на основе искусственного интеллекта Dense Object Nets (DON), которая способна взаимодействовать с предметами незнакомой формы.

Как сообщается, в ходе обучения система исследует незнакомый объект под разными углами с помощью камер на манипуляторе, затем определяет координаты всех его точек; раскладывает предмет на составные части, запоминает его характеристики и структуру, а также способ взаимодействия с ним. В среднем на анализ уходит около 20 минут. Впоследствии, когда алгоритм сталкивается с новым предметом, то пытается сравнить его с увиденным ранее.

В рамках демонстрации исследователи показали DON коричневый кроссовок и научили систему взаимодействовать с ним определенным образом. В дальнейшем, когда алгоритм видел другую обувь в иных ракурсах, он понимал, что перед ним аналогичный объект, и поднимал его тем же способом, захватывая его так, чтобы не повредить предмет.

Другой пример — кружка. В отличие от большинства похожих систем, DON может поднять ее за ручку, даже если она стоит вертикально или вверх дном. Кроме того, манипулятор способен понять, что дно поднимаемой кружки должно всегда находиться снизу, чтобы жидкость не пролилась.

Создатели DON утверждают, что их разработка повысит эффективность роботизированных помощников на производствах, и надеются, что технология найдет применение на складах таких крупных ретейлеров, как Amazon и Walmart.

Источники: tproger, futurism