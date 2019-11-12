Исследователи создали носимые роборуки, которые подержат предмет вместо хозяина





Японские и французские инженеры создали носимую пару рук, помогающую взаимодействовать с предметами. Например, пользователь может взять роборуками поднос, зафиксировать их в одном положении, а затем уже своими руками перекладывать с подноса различные предметы. Разработка будет представлена на конференции SIGGRAPH Asia 2019.

Отметим, что носимые роборуки, как правило, представляют собой протезы для возмещения утраченных человеком способностей. Вместе с тем, некоторые группы инженеров разрабатывают также дополнительные носимые роборуки, расширяющие возможности людей. Чаще всего такие устройства представляют собой пару механических рук, закрепляемых на спине в области пояса. Это позволяет новой паре верхних конечностей располагаться примерно так же, как и настоящие руки, и выполнять аналогичные действия.

Главная проблема в области дополнительных носимых роборук заключается в отсутствии удобных схем управления. Группа инженеров из Японии и Франции под руководством Масахико Инами из Токийского университета предложила новый подход к управлению носимыми механическими конечностями, который, как предполагается, позволит использовать роборуки в быту.

В своей работе специалисты использовали классическую конструкцию, при которой роборуки закрепляются на спине. При этом у новоявленного устройства есть важное отличие: на запястье каждой роборуки находится джойстик, позволяющий управлять ее движением в нужную сторону, а также сжимать или разжимать пальцы кисти.

Благодаря этому пользователь может выполнять сложные действия в два этапа: сначала схватить предмет роборуками и зафиксировать его в нужном положении, а затем уже проводить манипуляции своими руками. Еще одна особенность разработки состоит в возможности программировать робоконечности на ходу. Для этого пользователь может взяться за рычаги управления и показать устройству нужные движения, после чего аппарат начнет повторять их самостоятельно. Также роборуки могут автоматически прикладывать вспомогательное усилие при подъеме больших и относительно тяжелых грузов.

По мнению исследователей, их решение имеет бесчисленное множество сценариев применения — например, роборукам можно доверить держание зонтика или доставание горячей посуды из духовки. При этом наиболее полезной разработку найдут пациенты с проблемами опорно-двигательного аппарата, которые, к примеру, страдают тремором рук (дополнительные механические конечности позволят им наслаждаться чаем, не переживая о том, что он может разлиться) или которым тяжело подниматься с кровати — роборуки, как ожидается, дадут им дополнительную точку опоры.

Источник: N+1