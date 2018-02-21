Исследователи выявили, как социальные сети влияют на оценки школьников

В журнале Educational Psychology Review были опубликованы результаты исследования относительно влияния социальных сетей на оценки школьников. Для этого был проведён метаанализ 59 научных работ о взаимосвязи социальных медиа и учебы подростков. В исследованиях приняли участие 29 337 человек.

В работах учитывалось использование подростками популярных во всём мире социальных сетей, таких как Facebook, Instagram и Twitter, а также популярных в Китае сетей Weibo и Renren. Учитывалось, сколько времени подростки проводили в социальных сетях в течение дня, как часто они размещали записи или общались с кем-либо. Кроме того, психологов интересовало, часто ли школьники проверяют социальные сети, работая над домашними заданиями.

При этом было установлено, что активное использование возможностей социальных сетей, связанных с учебой (например, специализированных групп для обмена информацией) в среднем немного улучшало оценки. Однако у тех учеников, кто во время учёбы или подготовки к ней часто общался в социальных сетях в личных целях, результаты незначительно ухудшались. Также выяснилось, что немного хуже учились те, кто в принципе часто пользовался соцсетями и выкладывал много записей на протяжении дня. Однако во всех случаях улучшение или ухудшение результатов было незначительным. Время, которое школьники тратили на учебу в течение дня, оказалось примерно одинаковым вне зависимости от того, как часто они обращались к социальным медиа.

Авторы работы считают, что социальные сети не мешают эффективной учебе. По мнению психологов, родителям не стоит запрещать детям пользоваться социальными медиа. Напротив, понимание и обсуждение их использования может улучшить отношения в семье. Один из авторов работы Маркус Аппель (Markus Appel) считает:

«Если родители с уважением относятся к онлайн-активности детей, они получают больше возможностей для коммуникации».

Источник: Naked Science