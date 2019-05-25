Итальянские инженеры разработали четвероногого робота HyQReal, которому под силу отбуксировать самолет





Разработчики из Итальянского технологического института на конференции ICRA 2019 представили четырехногого робота HyQReal с гидравлическим приводом конечностей.

Как сообщается, гидравлический привод для робота итальянские инженеры выбрали потому, что он позволяет развивать существенно большую мощность, чем выдают современные сервоприводы. HyQReal имеет в длину 1,33 метра и 0,9 метра — в высоту. Аппарат массой 130 килограммов оснащен 15-килограммовой батареей, емкости которой хватает на два часа работы, и двумя компьютерами: один используется для обработки визуальных данных, получаемых от лидара и стереокамер, а второй — для движения.

На концах ног робота расположена резиновая «подошва», обеспечивающая надежное сцепление с поверхностью.

Гидравлическая система, в свою очередь, представлена четырьмя электромоторами, вращающими гидравлические насосы, которые создают давление в системе. Любопытно, что все актуаторы устройства заключены в герметичные титановые контейнера, что делает HyQReal водо- и пыле- непроницаемым.

Испытания HyQReal проводились в аэропорту Генуи. Во время проверок робот смог сначала сдвинуть с места, а затем отбуксировать на расстояние около 10 метров пассажирский самолет Piaggio P180 Avanti массой 3,3 тонны. Уточним, что длина этого самолета составляет 14,4 метра, а размах его крыла — 14 метров.

Напоследок отметим, что перемещение самолетов — это демонстрация исключительно силы робота, а не его потенциального применения. По мнению итальянских инженеров, HyQReal найдут полезным фермеры и спасатели, также устройство может быть полезно при проведении различных инспекций. Вместе с тем, важно уточнить, что на данный момент HyQReal является не более чем исследовательским прототипом, о коммерциализации разработки в ближайшем будущем речи пока не идет.

Источник: N+1