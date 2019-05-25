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Итальянские инженеры разработали четвероногого робота HyQReal, которому под силу отбуксировать самолет

Итальянские инженеры разработали четвероногого робота HyQReal, которому под силу отбуксировать самолет

Итальянские инженеры разработали четвероногого робота HyQReal, которому под силу отбуксировать самолет


Разработчики из Итальянского технологического института на конференции ICRA 2019 представили четырехногого робота HyQReal с гидравлическим приводом конечностей.

Как сообщается, гидравлический привод для робота итальянские инженеры выбрали потому, что он позволяет развивать существенно большую мощность, чем выдают современные сервоприводы. HyQReal имеет в длину 1,33 метра и 0,9 метра — в высоту. Аппарат массой 130 килограммов оснащен 15-килограммовой батареей, емкости которой хватает на два часа работы, и двумя компьютерами: один используется для обработки визуальных данных, получаемых от лидара и стереокамер, а второй — для движения.

На концах ног робота расположена резиновая «подошва», обеспечивающая надежное сцепление с поверхностью.

Гидравлическая система, в свою очередь, представлена четырьмя электромоторами, вращающими гидравлические насосы, которые создают давление в системе. Любопытно, что все актуаторы устройства заключены в герметичные титановые контейнера, что делает HyQReal водо- и пыле- непроницаемым.

Испытания HyQReal проводились в аэропорту Генуи. Во время проверок робот смог сначала сдвинуть с места, а затем отбуксировать на расстояние около 10 метров пассажирский самолет Piaggio P180 Avanti массой 3,3 тонны. Уточним, что длина этого самолета составляет 14,4 метра, а размах его крыла — 14 метров.

В дальнейшем инженеры намерены оборудовать HyQReal манипулятором.

Напоследок отметим, что перемещение самолетов — это демонстрация исключительно силы робота, а не его потенциального применения. По мнению итальянских инженеров, HyQReal найдут полезным фермеры и спасатели, также устройство может быть полезно при проведении различных инспекций. Вместе с тем, важно уточнить, что на данный момент HyQReal является не более чем исследовательским прототипом, о коммерциализации разработки в ближайшем будущем речи пока не идет.

Источник: N+1

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