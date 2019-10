Видео с устройством, способным проецировать на лицо пользователя изображение лица другого человека, в действительности не имеет какого-либо отношения к Гонконгу

После того, как администрация Гонконга ввела запрет на ношение масок во время демонстраций, в интернете начало активно распространяться видео, на котором запечатлен некий носимый проектор, накладывающий на лицо пользователя изображение лица другого человека. В описании к видео, как правило, указывается, что гаджет был разработан участниками гонконгских протестов и используется ими, чтобы защититься от вездесущей технологии распознавания лиц.

Данный ролик стал популярным в Twitter, Facebook, на Reddit и других площадках и вызвал немало бурных обсуждений среди пользователей.

The dystopia future is now pic.twitter.com/UfS4HLTsMM

— brain genius (@Millerheighife) October 5, 2019