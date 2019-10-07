Видео с устройством, способным проецировать на лицо пользователя изображение лица другого человека, в действительности не имеет какого-либо отношения к Гонконгу





После того, как администрация Гонконга ввела запрет на ношение масок во время демонстраций, в интернете начало активно распространяться видео, на котором запечатлен некий носимый проектор, накладывающий на лицо пользователя изображение лица другого человека. В описании к видео, как правило, указывается, что гаджет был разработан участниками гонконгских протестов и используется ими, чтобы защититься от вездесущей технологии распознавания лиц.

Данный ролик стал популярным в Twitter, Facebook, на Reddit и других площадках и вызвал немало бурных обсуждений среди пользователей.

The dystopia future is now pic.twitter.com/UfS4HLTsMM — brain genius (@Millerheighife) October 5, 2019

Загвоздка в том, что запечатленное устройство не имеет ничего общего с Гонконгом. Более того, сомнительно, что оно в принципе работоспособно. Но обо всем по порядку.

Впервые искомое видео было выложено на YouTube в 2017 году дизайнером Дзинь-Цай Лю, которая разработала его в рамках проекта Anonymous, организованного Университетом искусств HKU в Утрехте, Нидерланды.

Помимо носимого проектора, исследователи создали еще пять продуктов, связанных с защитой конфиденциальности. Презентация гаджетов состоялась все в том же 2017 году на Миланской неделе дизайна.

Рассказывая о проекторе на своем сайте, Лю описывает будущее, в котором система распознавания лиц используется для персонализации уличной рекламы. Проектор, предложенный ею, призван позволить людям изменять свою внешность, дабы избежать слежки. Примечательно, что дизайнер уже в курсе, что ее гаджет связывают с протестами в Гонконге: в обновленном описании к ролику отдельно указано, что проект не имеет ничего общего с политикой.

Судя по второму изображению, электроника проектора расположена не в корпусе гаджета, а вынесена и закреплена на плече пользователя.

Работоспособность предложенного проектора вызывает отдельные вопросы. Во-первых, сама Лю описывает гаджет как «концепт», а не как готовое устройство. Во-вторых, внимательные пользователи в социальных сетях подметили, что проекция на искомом видео, вероятнее всего, исходит не от носимого гаджета, а от устройства, которое находится вне кадра. Об этом говорит, в частности, то, что проецируемые лица постоянно смещаются вправо и влево, несмотря на то, что проектор на голове пользователя явно закреплен неподвижно. В-третьих, учитывая, что видео снималось ночью, остается неясным, будет ли эффективен такой проектор в дневное время суток.

Таким образом, подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что ставший популярным «киберпанковый» ролик и запечатленный в нем гаджет в действительности не связаны с Гонконгом. Впрочем, это, разумеется, не значит, что опасения гонконгских протестующих по поводу системы распознавания лиц не имеют под собой оснований.

Источник: DailyDot