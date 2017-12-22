Из-за неполадок сервера Denuvo игроки не могут запустить некоторые привязанные к ней игры

Проблемы, связанные с антипиратской защитой Denuvo anti-tamper, продолжают сыпаться на головы игроков с завидным постоянством. Теперь пострадали геймеры, официально купившие легальные копии Batman: Arkham Knight и Mad Max. По сообщениям, обе эти игры оказались нерабочими и отказывались запускаться последние несколько дней. Абсурдность ситуации в том, что проблема, судя по многочисленным отчётам, заключается не в самих играх, – корень зла таится в особенностях работы самой Denuvo.

Из-за проблем с сервером Denuvo игроки начали массово получать сообщения об ошибке при попытке запустить вышеуказанные проекты. Сейчас ситуация немного улучшилась, геймерам приходится повторять процедуру аутентификации по нескольку раз, но хоть как-то удается заставить игры работать. Та же проблема коснулась Middle-Earth: Shadow of War, в ней игроки не могли скачать последний патч или запустить саму игру. По имеющимся данным, серверы аутентификации Denuvo сбоят по отношению ко всем актуальным проектам Warner Brothers. По факту, геймеры вынуждены самостоятельно искать пути решения.

Уже сейчас ясно, что свежевыявленная проблема станет еще одним пунктом в списке «семи смертных грехов» Denuvo. Такое непродуманное поведение системы гарантированно ударит по и без того хлипкой репутации и обязательно будет использовано как один из главных контраргументов в претензиях, предъявляемых ПК-геймерами к Denuvo anti-tamper. Учитывая количество проектов, использующих антипиратскую технологию, ответ на вопрос: «что же будет, если сервера Denuvo подвергнутся, к примеру, спланированной DDoS-атаке или полностью будут выведены из строя?» очевиден. – Миллионы игроков по всему миру не смогут запустить свои законно купленные игры.

Непонятно почему издатели и разработчики, зная о негативном влиянии на производительность, игнорируют такую возможность, как полное удаление Denuvo из уже взломанных игр прошлых лет, учитывая, что история насчитывает немалое количество подобных примеров. По факту, если завтра серверы Denuvo неожиданно перестанут отвечать, ПК-игрокам останется полагаться только на кряки антипиратской защиты. Других вариантов сыграть в законно приобретенные игры не существует.

К счастью, ещё есть издатели, отказывающиеся от Denuvo или не применяющие её в своих IP. Bethesda, к примеру, полностью отказалась от антипиратской защиты даже в заявленных ранее проектах и удалила её после взлома в некоторых из них…

Но трубить победный туш ещё рано, – в скором времени всё может измениться – последняя версия Denuvo, прикрывающая новейшую Assassin`s Creed от Ubisoft до сих пор не сдалась на милость хакеров…

Источник: DSOGaming