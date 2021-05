К актерскому составу детектива Knives Out 2 / «Ножи наголо 2» присоединились Дэйв Батиста и Эдвард Нортон

Если вы смотрели детективный фильм Райана Джонсона Knives Out / «Ножи наголо», то наверняка согласитесь с утверждением, что одной из самых сильных сторон картины стал яркий актерский состав. Каждую первую роль играли состоявшиеся популярные актеры, так что просмотр фильма был настоящим наслаждением для киноманов.

Помимо Дэниела Крэйга («Джеймс Бонд») в главной роли в первой части фильма снялись Кристофер Пламмер («Все деньги мира»), Крис Эванс («Мстители»), Ана Де Армас («Бегущий по лезвию 2049»), Джейми Ли Кертис («Хэллоуин»), Тони Коллетт («Шестое чувство»), Дон Джонсон («Полиция Майами: Отдел нравов»), Майкл Шеннон («Форма воды»), Кэтрин Лэнгфорд («13 причин почему») и другие.

Как известно, Netflix и Райан Джонсон договорились о сотрудничестве еще на два фильма (за сумму порядка $450 млн), в каждом из которых гарантированно будет присутствовать Дэниел Крэйг в роли детектива Бенуа Блана. А вот выбор остальных актеров пока остается тайной, ведь по формату фильма (законченное расследование) подразумевается, что никто из первого фильма не попадет в сиквел, а из второго — в триквел.

Согласно данным голливудского издания Deadline, свои подписи под контрактом уже поставили как минимум два актера — Дэйв Батиста и Эдвард Нортон. После роли «Дракса» в «Стражах Галактики» карьера первого актера переживает яркий всплеск — он снялся в таких заметных проектах, как «Бегущий по лезвию 2049», «Армия мертвецов» и «Дюна». Ну, а трехкратный номинант на премию «Оскар» Эдвард Нортон и вовсе не нуждается в особом представлении после культовых ролей в фильмах «Американская история Икс» и «Бойцовский клуб».

Напомним, что вышедший в 2019 году детективный фильм Knives Out / «Ножи наголо» с элементами комедии и драмы собрал в прокате $311 млн при весьма скромном бюджете $40 млн. Точные сроки выхода Knives Out 2 и Knives Out 3 пока не озвучиваются, но ожидается, что съемки первого сиквела стартуют уже летом текущего года.

