Как Industrial Light & Magic создавала спецэффекты для фильма Star Wars: The Rise of Skywalker [видео]





Известная студия спецэффектов Industrial Light & Magic (ILM) показала, как ее специалисты работали над последней частью киносаги «Звездные Войны» по имени Star Wars: The Rise of Skywalker.

Полностью смоделированные в 3D космические бои поражают масштабами, однако наибольший интерес представляют комбинированные сцены. Например, прыжок Рей через истребитель Кайло Рена снимался с использованием троссов поддержки, конные помощники повстанцев действительно скакали (только не по кораблю, а по павильону), а для сцены с краулером и Джавами использовалась масштабная модель 1:25 и переодетые в балахоны дети.

В этом же ролике можно увидеть, как именно перенесли на экран Принцессу Лею после смерти актрисы Кэрри Фишер. Изначально в знак уважения создатели фильма не хотели пользоваться компьютерными технологиями для того, чтобы ввести ее в кадр. Однако затем в ход пошли материалы, которые были отсняты во время работы над фильмом «Звёздные войны. Эпизод VII: Пробуждение силы», так что для фильма понадобилась минимальная обработка.

Отметим, что основанная в 1975 году Джорджем Лукасом студия спецэффектов Industrial Light & Magic (ILM) в этом году будет праздновать свое 45-летие.

Источник: ILM