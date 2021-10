Как росли продажи автомобилей Tesla c 2008 года

В третьем квартале 2021 года Tesla установила новый рекорд продаж, отгрузив клиентам 241 300 автомобилей, и одновременно преодолела рубеж в два миллиона отгруженных автомобилей. Пользователь ICannot_Enough создал наглядную визуализацию — график, демонстрирующий динамику роста продаж автомобилей Tesla c 2008 года. И темпы, мягко говоря, впечатляют.

Tesla была основана в 2003 году, но свой первый автомобиль компания выпустила только в 2008 году (детальнее об истории Tesla — здесь). Еще в конце 2020 года суммарные производственные мощности Tesla превысили 1 млн авто. За девять месяцев 2021 года Tesla продала 627 350 автомобилей. При сохранении текущих темпов компания Илона Маска по итогам 2021 года может отгрузить клиентам 871 тыс. автомобилей, а в 2022 году 1 344 000 автомобилей.

Ранее глава Tesla Илон Маск осторожно предположил, что к 2030 году компания выйдет на объем продаж в 20 млн машин, а инвестиционный банк Goldman Sachs в конце 2020-го спрогнозировал выход Tesla на объем продаж в 20 млн автомобилей к 2040 году.

Все эти успехи наглядно отражаются в стоимости ценных бумаг Tesla — в 2020 году компания Илона Маска обошла Toyota и с тех пор удерживает титул самой дорогой публичной компании на автомобильном рынке.

2013-2020 Car company valuation as you see the complacency having its full effect. Tesla was able to put innovation first and see what happened. @elonmusk pic.twitter.com/O6JZjQVKmi

— Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) August 9, 2021