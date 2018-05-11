Как включить в Gmail функцию Smart Compose / «Умный ввод»

На этой неделе в рамках мероприятия Google I/O 2018 поисковый гигант аннсировал ряд улучшений и новых функций для своих многочисленных сервисов. Среди прочих представители компании рассказали о функции Smart Compose / «Умный ввод», которая способна писать письма за пользователя, используя нейронные сети. Сегодня мы расскажем вам, как включить доступ к ней в своем Gmail-аккаунте.

Отметим, что новая функция представляет собой переосмысление более ранней функции Smart Reply / «Умный ответ». За счет использования нейронных сетей система анализирует переписку и начинает предугадывать содержание письма, предлагая закончить предложения за пользователя. Если в предложенной фразе все устраивает, то достаточно нажать клавишу Tab и начать набирать следующее предложение, которое также может быть закончено за вас и т.д. и т.п.

Самое главное, что стоит знать — функция пока работает только на английском и некоторых других языках, украинский и русский язык еще не поддерживаются.

Чтобы включить функцию Smart Compose, надо нажать иконку «Настройки» в правом верхнем углу интерфейса, перейти в новую версию Gmail (если не сделали этого раньше), найти на вкладке «Общие» пункт «Экспериментальный доступ», установить флажок «Включить доступ к экспериментальным функциям» и нажать «Сохранить изменения» внизу этой страницы.

После этого следует убедиться, что на вкладке «Общие» появился пункт «Умный ввод», в котором следует установить флажок «Включить подсказки при вводе». Соответственно, чтобы отключить их, надо выбрать вариант «Отключить подсказки при вводе». Напомним, что Google не предоставляет поддержку в отношении экспериментальных функций и оставляет за собой право в любой момент изменить или отключить любую из них.

Источник: GSMarena