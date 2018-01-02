Как звучат кубиты. IBM сняла АСМР-ролик о работе квантового компьютера IBM Q
Несколько лет назад в интернете появился ненаучный термин Автономная сенсорная меридиональная реакция (АСМР), которым описывали приятные ощущения вроде тех, что возникают при лопании шариков на пузырчатой упаковке. Примерно тогда же интернет (главным образом YouTube) захлестнула волна странных видеороликов, снятых в соответствующем стиле. Аналогичный видеоролик выпустила компания IBM. На видео показан вычислительный центр IBM Q, где в рамках одноименной инициативы вовсю идет разработка коммерчески доступных универсальных квантовых вычислительных систем для научных приложений и сферы бизнеса.
Голос за кадром перечисляет различные интересные факты о проекте IBM Q. Также на видео можно увидеть прототип коммерческого квантового процессора из 20 кубитов, который в ближайшем будущем заменит 50-кубитная модель.
На самом деле видео вышло на канале IBM еще в начале прошлого месяца, но, как это порой случается, ускользнуло от нашего внимания, так что публикуем его сейчас для тех, кто его не видел. Это видео – рекламное, оно посвящено последней инициативе IBM Q Network, в рамках которой клиенты могут использовать вычислительные мощности квантовой системы компании для проведения собственных экспериментов.
Источник: IBM
- С квантовыми вычислениями, которые выглядят наиболее вероятной заменой традиционным вычислениям, многие связывают возможную революцию в компьютерах. Считается, что такие компьютеры помогут решить ряд глобальных проблем, которые сегодняшним суперкомпьютерам решить не суждено никогда.
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- IBM Q — первая в отрасли инициатива по созданию коммерчески доступных универсальных квантовых вычислительных систем для научных приложений и сферы бизнеса.
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- В ноябре прошло года IBM разработала прототип 50-кубитного квантового процессора и сообщила о 1,7 млн проведенных экспериментов в рамках инициативы с написанием 35 научных работ.
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- IBM рассчитывает выпустить первый коммерческий квантовый компьютер к 2023 году.