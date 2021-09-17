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С внедорожником Warthog из футуристичного шутера Halo знаком любой фанат гейминга, причем энтузиасты неоднократно создавали реплики этого внедорожника для реального мира. Однако обычно в таком случае получается или практически полная копия игровой модели с минимальными ездовыми способностями или же полноценный внедорожник, не слишком похожий на своей прообраз.

Команде Кена Блока Hoonigan Industries удалось достичь золотой середины — их версия Warthog очень похожа на военный багги из игры (разве что за исключением отсутствующей турели) и при этом благодаря рамной конструкции, продвинутой подвеске, обеим управляемым осям и двигателю с мощностью 1060 л.с. (Ford V8 Twinturbo) он может использоваться для реального джиппинга.





Представленные выше ролики — первые из серии, посвященной созданию данного средства передвижения. Новые серии будут выходит на youtube-канале Hoonigan до 14 октября текущего года.

Отметим, что Warthog от Кена Блока даже успел сняться в фантастическом комедийном боевике Free Guy / «Персонаж» с Райаном Рейнольдсом в главной роли.

Впрочем, основная задача реплики — привлечение внимания к игре Halo Infinite, которая выйдет уже 8 декабря 2021 года.

Источник: Engadget