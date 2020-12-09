Вышло новое дрифт-шоу Gymkhana 2020, вот только за рулем не Кен Блок, а Трэвис Пастрана, а в главной роли — не Ford, а Subaru WRX STI [видео]





Гонщик Кен Блок не достиг заоблачных успехов в раллийных соревнованиях, зато сделал себе имя как каскадер и шоумен, создав широко известное в узких кругах автошоу Gymkhana. Для тех, кто вдруг не видел ни одного ролика (а их уже ровно десять) кратко объясним, что это весьма зрелищные видео, в которых Кен Блок сначала создает необычные маршруты в оригинальных локациях, а затем проходит их в дрифт-стиле, демонстрируя собственный талант.

До этого момента в Gymkhana использовались преимущественно модифицированные автомобили Ford (за исключением пары Subaru в самом начале), а за рулем находился создатель шоу Кен Блок. Однако в этот раз он решил уступить свое место другу Трэвису Пастране, с которым сотрудничает много лет, в том числе и при создании роликов.

Подробно описывать Gymkhana 2020 смысла нет, просто включите этот ролик (желательно на большом экране) и насладитесь почти десятью минутами качественного автоконтента:

Напомним, что юбилейный десятый выпуск шоу «Gymkhana TEN» вышел в 2018 году, его снимали сразу в трех странах (Швеция, Мексика и США), а в качестве средств передвижения использовали сразу пять автомобилей американского бренда: Ford Mustang «HooniCorn V2», Ford Fiesta WRC, Ford Escort RS Cosworth, Ford Focus RS RX и Ford F-150 «HooniTruck».

Источник: Autoblog