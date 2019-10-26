Китайская eHang анонсировала запуск собственного сервиса аэротакси до конца года





Китайская компания eHang намерена запустить первый в мире коммерческий сервис аэротакси уже в нынешнем году. Произойдет это в Гуанчжоу — одном из самых бурно развивающихся мегаполисов Китая с населением около 15 млн человек.

Как сообщает CleanTechnica, предприятие собирается позиционировать сервис и как общественный транспорт, и как туристическую достопримечательность. Также компания ведет переговоры с различными медицинскими организациями, заинтересованными в быстрой перевозке своих сотрудников.

Обслуживать сервис будет флот двухместных беспилотных электрических аппаратов eHang 216, дальность полета которых составляет 35 км.

Впрочем, на этом амбиции компании не заканчиваются. Одновременно с сервисом аэротакси eHang собирается организовать собственный сервис грузовых авиаперевозок. Ранее предприятие проводило испытания доставки почты грузовыми дронами совместно с китайским подразделением DHL, и теперь обе компании, оставшиеся довольны результатами тестов, намерены вывести сотрудничество уже на операционный уровень. Также о заинтересованности в партнерстве с eHang заявила Yonghui Group, которая присматривается к возможности доставлять беспилотниками еду.

Стоит отметить, что слова еHang — это не просто громкие декламации. В конце лета фирма получила разрешение на осуществление беспилотных полетов от китайского национального воздушного регулятора, а также заручилась поддержкой властей Гуанчжоу, вызвавшихся помочь компании в разработке централизованной системы управления полетами, которая будет отвечать за безопасное движение воздушного транспорта над крышами домов местных жителей, и в строительстве необходимой для ее сервисов инфраструктуры, в частности, посадочных площадок для аэротакси, которые планируется сооружать на территории мегаполиса по мере развертывания сервиса.

Источник: hightech.plus