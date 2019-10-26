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Китайская eHang анонсировала запуск собственного сервиса аэротакси до конца года

Китайская eHang анонсировала запуск собственного сервиса аэротакси до конца года

Китайская eHang анонсировала запуск собственного сервиса аэротакси до конца года


Китайская компания eHang намерена запустить первый в мире коммерческий сервис аэротакси уже в нынешнем году. Произойдет это в Гуанчжоу — одном из самых бурно развивающихся мегаполисов Китая с населением около 15 млн человек.

Как сообщает CleanTechnica, предприятие собирается позиционировать сервис и как общественный транспорт, и как туристическую достопримечательность. Также компания ведет переговоры с различными медицинскими организациями, заинтересованными в быстрой перевозке своих сотрудников.

Обслуживать сервис будет флот двухместных беспилотных электрических аппаратов eHang 216, дальность полета которых составляет 35 км.

Впрочем, на этом амбиции компании не заканчиваются. Одновременно с сервисом аэротакси eHang собирается организовать собственный сервис грузовых авиаперевозок. Ранее предприятие проводило испытания доставки почты грузовыми дронами совместно с китайским подразделением DHL, и теперь обе компании, оставшиеся довольны результатами тестов, намерены вывести сотрудничество уже на операционный уровень. Также о заинтересованности в партнерстве с eHang заявила Yonghui Group, которая присматривается к возможности доставлять беспилотниками еду.

Стоит отметить, что слова еHang — это не просто громкие декламации. В конце лета фирма получила разрешение на осуществление беспилотных полетов от китайского национального воздушного регулятора, а также заручилась поддержкой властей Гуанчжоу, вызвавшихся помочь компании в разработке централизованной системы управления полетами, которая будет отвечать за безопасное движение воздушного транспорта над крышами домов местных жителей, и в строительстве необходимой для ее сервисов инфраструктуры, в частности, посадочных площадок для аэротакси, которые планируется сооружать на территории мегаполиса по мере развертывания сервиса.

Источник: hightech.plus

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